Россия дала такой сигнал, чтобы не давали Украине ПВО, – Зеленский об атаке дронов на Европу
- Российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и Румынии, что могло быть сигналом для НАТО не давать Украине системы ПВО.
- Президент Зеленский также отметил, что эта атака проверила, к чему готовы в НАТО.
Недавно российские дроны снова нарушили польское и румынское воздушное пространство. Президент Зеленский предположил, что этим хотел сказать диктатор Путин.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Зеленского для Sky News.
Что хотел сказать Путин атакой на страны НАТО?
Президент Зеленский предположил, что Путин своими действиями проверил, к чему готовы в НАТО и дипломатически, и политически, а еще посмотрел, какая там ситуация с системами ПВО и как реагирует население.
Глава государства также добавил, что Россия дала сигнал – "не вздумайте давать Украине дополнительные ПВО, вам самим может это понадобиться".
Я пока не готов говорить, сработало ли это... Я смогу об этом сказать в октябре, потому что я понимаю, какие у нас есть системы ПВО в плане поставок. Если они не придут по тем или иным причинам, я скажу откровенно, что его (Путина – 24 Канал) план сработал. Запугивание – это страшный инструмент,
– отметил Зеленский.
Другие заявления Зеленского для SkyNews
Зеленский заявил, что Украина уже сорвала 2 российские наступательные операции, а через 1 – 2 суток он сможет публично заявил о провале третьего наступления России на одном из направлений. Только Путин сразу об этом не узнает, ведь ему об этом не будут докладывать.
В то же время россияне планируют еще 2 наступательные миссии.
Во время интервью Зеленский также прокомментировал возможную встречу с Путиным. Он заявил, что готов к ней без предварительных условий, но отметил, что она не может проходить в Москве.