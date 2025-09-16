Нещодавно російські дрони знову порушили польський та румунський повітряний простір. Президент Зеленський припустив, що цим хотів сказати диктатор Путін.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента Зеленського для Sky News.

Що хотів сказати Путін атакою на країни НАТО?

Президент Зеленський припустив, що Путін своїми діями перевірив, до чого готові у НАТО і дипломатично, і політично, а ще подивився, яка там ситуація із системами ППО і як реагує населення.

Глава держави також додав, що Росія дала сигнал – "не здумайте давати Україні додаткові ППО, вам самим може це знадобитися".

Я поки не готовий говорити, чи це спрацювало… Я зможу про це сказати в жовтні, тому що я розумію, які у нас є системи ППО у плані постачання. Якщо вони не прийдуть через ті чи інші причини, я скажу відверто, що його (Путіна – 24 Канал) план спрацював. Залякування – це страшний інструмент,

– зауважив Зеленський.

