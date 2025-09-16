Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента Зеленського для Sky News.
Що хотів сказати Путін атакою на країни НАТО?
Президент Зеленський припустив, що Путін своїми діями перевірив, до чого готові у НАТО і дипломатично, і політично, а ще подивився, яка там ситуація із системами ППО і як реагує населення.
Глава держави також додав, що Росія дала сигнал – "не здумайте давати Україні додаткові ППО, вам самим може це знадобитися".
Я поки не готовий говорити, чи це спрацювало… Я зможу про це сказати в жовтні, тому що я розумію, які у нас є системи ППО у плані постачання. Якщо вони не прийдуть через ті чи інші причини, я скажу відверто, що його (Путіна – 24 Канал) план спрацював. Залякування – це страшний інструмент,
– зауважив Зеленський.
Інші заяви Зеленського для SkyNews
Зеленський заявив, що Україна уже зірвала 2 російські наступальні операції, а через 1 – 2 доби він зможе публічно заявив про провал третього наступу Росії на одному із напрямків. Тільки Путін одразу про це не дізнається, адже йому про це не доповідатимуть.
Водночас росіяни планують ще 2 наступальні місії.
Під час інтерв'ю Зеленський також прокоментував можливу зустріч із Путіним. Він заявив, що готовий до неї без попередніх умов, але наголосив, що вона не може проходити у Москві.