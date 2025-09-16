Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента Зеленського для Sky News.

Дивіться також Будинок в Польщі пошкодив не дрон, а ракета з F-16: польський уряд відреагував на заяви ЗМІ

Що хотів сказати Путін атакою на країни НАТО?

Президент Зеленський припустив, що Путін своїми діями перевірив, до чого готові у НАТО і дипломатично, і політично, а ще подивився, яка там ситуація із системами ППО і як реагує населення.

Глава держави також додав, що Росія дала сигнал – "не здумайте давати Україні додаткові ППО, вам самим може це знадобитися".

Я поки не готовий говорити, чи це спрацювало… Я зможу про це сказати в жовтні, тому що я розумію, які у нас є системи ППО у плані постачання. Якщо вони не прийдуть через ті чи інші причини, я скажу відверто, що його (Путіна – 24 Канал) план спрацював. Залякування – це страшний інструмент,

– зауважив Зеленський.

Інтерв'ю президента України: дивіться відео

Інші заяви Зеленського для SkyNews