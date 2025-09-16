Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента Зеленского для Sky News.

Что хотел сказать Путин атакой на страны НАТО?

Президент Зеленский предположил, что Путин своими действиями проверил, к чему готовы в НАТО и дипломатически, и политически, а еще посмотрел, какая там ситуация с системами ПВО и как реагирует население.

Глава государства также добавил, что Россия дала сигнал – "не вздумайте давать Украине дополнительные ПВО, вам самим может это понадобиться".

Я пока не готов говорить, сработало ли это... Я смогу об этом сказать в октябре, потому что я понимаю, какие у нас есть системы ПВО в плане поставок. Если они не придут по тем или иным причинам, я скажу откровенно, что его (Путина – 24 Канал) план сработал. Запугивание – это страшный инструмент,

– отметил Зеленский.

