Об этом сообщило Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.
Что разрушило крышу дома в Польше?
Во время залета российских дронов 10 сентября в Польшу крыша дома в Вырыках на Люблинщине подверглась разрушениям. По информации издания, скорее всего, повреждения нанес не сбитый российский БПЛА, а ракета "воздух – воздух" с F-16.
Источники отмечают, что могла не сработать система наведения. Ракета была длиной около 3 метров и весом более 150 килограммов.
В то же время польская прокуратура не раскрывает детали относительно "неустановленного объекта", а Минобороны страны также воздерживается от комментариев.
Разрушения могли быть значительно хуже, говорят в издании. К счастью, ракета не перешла в боевой режим, потому что сработали предохранители. Следователи уже выяснили обстоятельства, но не раскрывают их.
Мэр Вырыков сообщил, что восстановление разрушенной крыши будет стоить примерно 50 тысяч злотых. Сейчас владельцам дома предложено временное жилье.
Что известно о дронах в Польше?
10 сентября во время масштабной атаки России на Украину десятки БпЛА залетели в воздушное пространство Польши. В результате работу нескольких аэропортов пришлось временно ограничить.
Также 13 сентября из-за той же угрозы временно останавливал работу аэропорт в Люблине.
Для защиты неба польские войска подняли авиацию и привлекли силы НАТО. По словам экс-президента Дуды, Польша не имеет средств противодействия дронам, поэтому прибегает к самым дорогим мерам.
Опять 15 сентября над правительственными зданиями и резиденциями премьера и президента Польши обезвредили дрон. Он якобы не нес угрозы.