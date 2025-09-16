Об этом сообщило Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

Что разрушило крышу дома в Польше?

Во время залета российских дронов 10 сентября в Польшу крыша дома в Вырыках на Люблинщине подверглась разрушениям. По информации издания, скорее всего, повреждения нанес не сбитый российский БПЛА, а ракета "воздух – воздух" с F-16.

Источники отмечают, что могла не сработать система наведения. Ракета была длиной около 3 метров и весом более 150 килограммов.

В то же время польская прокуратура не раскрывает детали относительно "неустановленного объекта", а Минобороны страны также воздерживается от комментариев.

Разрушения могли быть значительно хуже, говорят в издании. К счастью, ракета не перешла в боевой режим, потому что сработали предохранители. Следователи уже выяснили обстоятельства, но не раскрывают их.

Мэр Вырыков сообщил, что восстановление разрушенной крыши будет стоить примерно 50 тысяч злотых. Сейчас владельцам дома предложено временное жилье.

Что известно о дронах в Польше?