"Шахеды" с противотанковыми минами: Россия модернизирует свои средства поражения
- Российские дроны "Шахед" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3 в разных регионах Украины, в частности в Ровенской области.
- Мины оснащены магнитным детонатором и затрудняют работу служб ГСЧС и полиции из-за тяжелых погодных условий.
В разных регионах Украины зафиксированы случаи сброса российскими ударными дронами противотанковых мин ПТМ-3. Минирование происходит не только на месте падения, но и поблизости.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на техноблогера "Флеша".
Что известно о новых возможностях вражеских БпЛА?
Российские войска модернизируют свои средства поражения, сочетая дроны типа "Шахед" с дистанционным минированием территорий. Речь идет о сбросе противотанковых мин ПТМ-3 как на отдельных участках, так и вблизи мест падения самих беспилотников. Впрочем, точное месторасположение мины заранее неизвестно. Ориентировочной зоной является траектория полета беспилотника.
По данным источников 24 Канала, такие мины были обнаружены на территории Ровенской области.
По предварительной информации, враг стремится поразить технику ГСЧС, полиции и других служб, которые прибывают на место осмотра или ликвидации последствий вражеской атаки.
Такую тактику враг применяет не впервые, однако в последнее время она стала еще опаснее из-за сложных погодных условий. Толстый слой снега делает невозможным визуальное обнаружение мины и значительно повышает риск для спасателей и правоохранителей.
Известно, что мины ПТМ-3 оснащены магнитным детонатором, поэтому могут срабатывать при приближении или проезде техники. Сами мины имеют квадратную форму.
Журналисты 24 Канала пытаются получить комментарий Главного управления Нацполиции в Ровенской области.
Какие еще инновации внедрили россияне?
Россия улучшила свои ударные беспилотники "Герань-2". Теперь дрон может нести одновременно боевую часть и переносной зенитно-ракетный комплекс.
Новая версия "Герань-2" серии "Э" может атаковать воздушные цели во время противодействия украинских Воздушных сил и армейской авиации. Оператор управляет беспилотником в реальном времени с помощью китайской оптической камеры Honpho TS130C-01 и mesh-модема Xingkay Tech XK-F358.
Также в инерциальной системе впервые использовано 6-осевой модуль японского производства Murata, разработанный для гражданских автономных систем.