"Шахеди" з протитанковими мінами: Росія модернізує свої засоби ураження
- Російські дрони "Шахед" скидають протитанкові міни ПТМ-3 в різних регіонах України, зокрема в Рівненській області.
- Міни оснащені магнітним детонатором та ускладнюють роботу служб ДСНС та поліції через важкі погодні умови.
У різних регіонах України зафіксовано випадки скидання російськими ударними дронами протитанкових мін ПТМ-3. Мінування відбувається не лише на місці падіння, а й поблизу.
Про це пише 24 Канал із посиланням на техноблогера "Флеша".
Дивіться також Несе на борту ПЗРК та бойову частину: у ГУР розповіли про модифікацію ворожого дрону "Герань-2"
Що відомо про нові можливості ворожих БпЛА?
Російські війська модернізують свої засоби ураження, поєднуючи дрони типу "Шахед" з дистанційним мінуванням територій. Йдеться про скидання протитанкових мін ПТМ-3 як на окремих ділянках, так і поблизу місць падіння самих безпілотників. Втім, точне місцерозташування міни заздалегідь невідоме. Орієнтовною зоною є траєкторія польоту безпілотника.
За даними джерел 24 Каналу, такі міни були виявлені на території Рівненської області.
За попередньою інформацією, ворог прагне уразити техніку ДСНС, поліції та інших служб, які прибувають на місце огляду чи ліквідації наслідків ворожої атаки.
Таку тактику ворог застосовує не вперше, однак останнім часом вона стала ще небезпечнішою через складні погодні умови. Товстий шар снігу унеможливлює візуальне виявлення міни та значно підвищує ризик для рятувальників та правоохоронців.
Відомо, що міни ПТМ-3 оснащені магнітним детонатором, тож можуть спрацьовувати під час наближення чи проїзду техніки. Самі міни мають квадратну форму.
Журналісти 24 Каналу намагаються отримати коментар Головного управління Нацполіції у Рівненькій області.
Які ще інновації впровадили росіяни?
Росія покращила свої ударні безпілотники "Герань-2". Тепер дрон може нести одночасно бойову частину та переносний зенітно-ракетний комплекс.
Нова версія "Герань-2" серії "Э" може атакувати повітряні цілі під час протидії українських Повітряних сил та армійської авіації. Оператор керує безпілотником у реальному часі за допомогою китайської оптичної камери Honpho TS130C-01 та mesh-модему Xingkay Tech XK-F358.
Також в інерціальній системі вперше використано 6-осьовий модуль японського виробництва Murata, розроблений для цивільних автономних систем.