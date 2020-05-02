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      Шестая годовщина трагических событий в Одессе: как в городе обеспечивают безопасность

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      Шестая годовщина трагических событий 2 мая в Одессе
      Шестая годовщина трагических событий 2 мая в Одессе / Пресс-служба Нацполиции

      В Одессе более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают усиленную охрану общественного порядка. Основные меры сосредоточены на местах трагических событий 2 мая 2014 года.

      В шестую годовщину трагических событий в Одессе безопасность местных жителей обеспечивают более 1,5 тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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      На улицах города работают сотрудники полиции, ГСЧС, Нацгвардии.

      Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова Поля и в центральной части города,
      – заявили в полиции.

      Правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми, а также следят за соблюдением законодательства и карантина.

      Кроме того, в полиции напоминают об уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

      "Просим граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций", – отмечают в полиции. И добавляют, что от сознания каждого зависит не только мир и покой в ​​городе, но и состояние эпидемической ситуации в регионе.

      Как в Одессе обеспечивают общественный порядок в шестую годовщину трагических событий

      Шестая годовщина трагических событий 2 мая в Одессе: как в городе обеспечивают безопасность – видео​

      Что известно о событиях в Одессе 2 мая 2014 года

      • Шесть лет назад в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек.
      • Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись от дыма. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 – получили ранения.
      • По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия.
      • Сейчас никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Столкновения в Одессе ГСЧС Нацгвардія Полиция Новости Одессы
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