Шестая годовщина трагических событий в Одессе: как в городе обеспечивают безопасность
В Одессе более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают усиленную охрану общественного порядка. Основные меры сосредоточены на местах трагических событий 2 мая 2014 года.
В шестую годовщину трагических событий в Одессе безопасность местных жителей обеспечивают более 1,5 тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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На улицах города работают сотрудники полиции, ГСЧС, Нацгвардии.
Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова Поля и в центральной части города,
– заявили в полиции.
Правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми, а также следят за соблюдением законодательства и карантина.
Кроме того, в полиции напоминают об уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.
"Просим граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций", – отмечают в полиции. И добавляют, что от сознания каждого зависит не только мир и покой в городе, но и состояние эпидемической ситуации в регионе.
Как в Одессе обеспечивают общественный порядок в шестую годовщину трагических событий
Шестая годовщина трагических событий 2 мая в Одессе: как в городе обеспечивают безопасность – видео
Что известно о событиях в Одессе 2 мая 2014 года
- Шесть лет назад в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек.
- Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись от дыма. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 – получили ранения.
- По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия.
- Сейчас никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.