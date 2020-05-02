Шестая годовщина трагических событий в Одессе: как в городе обеспечивают безопасность

В Одессе более 1,5 тысячи правоохранителей обеспечивают усиленную охрану общественного порядка. Основные меры сосредоточены на местах трагических событий 2 мая 2014 года.

В шестую годовщину трагических событий в Одессе безопасность местных жителей обеспечивают более 1,5 тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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На улицах города работают сотрудники полиции, ГСЧС, Нацгвардии.

Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова Поля и в центральной части города,

– заявили в полиции.

Правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми, а также следят за соблюдением законодательства и карантина.

Кроме того, в полиции напоминают об уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

"Просим граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций", – отмечают в полиции. И добавляют, что от сознания каждого зависит не только мир и покой в ​​городе, но и состояние эпидемической ситуации в регионе.

Как в Одессе обеспечивают общественный порядок в шестую годовщину трагических событий

Шестая годовщина трагических событий 2 мая в Одессе: как в городе обеспечивают безопасность – видео​

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