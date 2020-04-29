Украинцев предупредили о грозе: где и когда
Грозы в Украине прогнозируют на 29 – 30 апреля. Пройдут они в западных областях, при этом на Закарпатье ночью будет лить сильный дождь.
Кроме того, в Карпатах в эти дни будет ветрено – ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра.
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Также 29 – 30 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в южных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынский и Хмельницкой областях.
В каких областях прогнозируют грозы 29 – 30 апреля
- Закарпатской
- Ивано-Франковской
- Львовской
- Черновицкой
- Тернопольской
- Хмельницкой
- Волынской
- Ровненской
Прогноз грозы на карте Украины на 29 – 30 апреля от Укргидрометцентра
Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала