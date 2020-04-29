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      Украинцев предупредили о грозе: где и когда

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      Штормовое предупреждение в Украине 29 апреля 2020 – 30 апреля 2020
      Грозы в Украине - прогноз / zakarpattya.net.ua

      Грозы в Украине прогнозируют на 29 – 30 апреля. Пройдут они в западных областях, при этом на Закарпатье ночью будет лить сильный дождь.

      Кроме того, в Карпатах в эти дни будет ветрено – ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра.

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      Также 29 – 30 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в южных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынский и Хмельницкой областях.

      В каких областях прогнозируют грозы 29 – 30 апреля

      • Закарпатской
      • Ивано-Франковской
      • Львовской
      • Черновицкой
      • Тернопольской
      • Хмельницкой
      • Волынской
      • Ровненской

      Грози в Україні прогноз карта
      Прогноз грозы на карте Украины на 29 – 30 апреля от Укргидрометцентра

      що не можна робити під час грози поради картинка
      Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала

      як врятуватися від блискавки поради що робити
      Как спастись от молнии / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины климат Экология Непогода в Украине Погода
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