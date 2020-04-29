Украинцев предупредили о грозе: где и когда

Грозы в Украине прогнозируют на 29 – 30 апреля. Пройдут они в западных областях, при этом на Закарпатье ночью будет лить сильный дождь.

Кроме того, в Карпатах в эти дни будет ветрено – ожидаются порывы от 15 до 20 метров в секунду. Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра.

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Также 29 – 30 апреля чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в южных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Ровенской, Волынский и Хмельницкой областях.

В каких областях прогнозируют грозы 29 – 30 апреля

Закарпатской

Ивано-Франковской

Львовской

Черновицкой

Тернопольской

Хмельницкой

Волынской

Ровненской



Прогноз грозы на карте Украины на 29 – 30 апреля от Укргидрометцентра



Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала