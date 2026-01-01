Как оплатить штраф за игнорирование повестки в Резерв+: в Минобороны объяснили
- В приложении Резерв+ можно оплатить штраф за неприбытие по повестке.
- Штраф составляет 8 500 гривен, а в случае несвоевременной оплаты может вырасти до 34 000 гривен.
С лета в приложении Резерв+ можно уплатить штраф за два вида нарушения воинского учета. Речь идет о несвоевременном уточнении данных и неприбытии по повестке.
У Минобороны объяснили, как работает алгоритм уплаты штрафа за неприбытие по повестке, передает 24 Канал.
Как оплатить штраф за неявку по повестке?
Прежде всего, нужно загрузить Резерв+, а дальше действовать по следующей схеме:
- перейти в раздел "Штрафы онлайн";
- подать заявление о признании нарушения.
В течение 3 дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление.
После этого можно оплатить штраф в размере 8 500 гривен – это половина от полной суммы. На оплату дают 20 дней.
Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полный штраф - 17 000 гривен.
Если же и в течение следующих 20 дней оплату не осуществить, сумма штрафа возрастет до 34 000 гривен.
После уплаты штрафа красная лента исчезает. Обычно весь процесс длится около 4 дней.
Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа надо обновить военный документ в Резерв+.
Если подать заявление о признании правонарушения, но не оплатить штраф в течение 40 дней, дело поступит в исполнительную службу. Это может привести к блокированию банковских счетов, ареста имущества или транспорта и внесения в Единый реестр должников.
Если штраф за неприбытие по повестке уже оплачен лично в ТЦК и есть квитанция, но нарушение все еще отображается в Резерв+, это означает, что ТЦК не внес информацию в реестр. Повторно признавать нарушение и платить штраф не нужно, квитанцию стоит иметь при себе.
Обратите внимание! Наличие красной ленты без поданного заявления на уплату штрафа не означает передачу дела в исполнительную службу. Однако во время проверки документов полиция может выявить нарушения и доставить лицо в ТЦК для составления протокола.
К слову, уплата штрафа через Резерв+ не является обязательной. Штраф можно оплатить оффлайн, обратившись в ТЦК с заявлением. Резерв+ является лишь дополнительным добровольным сервисом для быстрого решения вопроса.
Что изменится в мобилизации с 1 января?
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а военное положение будет действовать до 3 февраля 2026 года.
- С 1 января планируют усилить призыв и упростить бюрократические процедуры.
- В первую очередь будут мобилизовать мужчин 25 – 60 лет без опыта службы и 18 – 60 лет с военным опытом.
- Также будут призывать тех, кого повторная медкомиссия признает годными, в частности лиц с ранее ограниченной годностью или снятых с учета по состоянию здоровья.
- Мужчин до 25 лет принудительно не мобилизуют, но они могут добровольно пойти служить по контракту "18 – 24".
- Лица старше 60 лет также могут служить по контракту "60+" после прохождения ВВК.
- Часть мобилизационных процессов переведут в цифровой формат. Основным документом станет электронный Резерв ID, а бумажный военный билет будет дополнительным.
- Также введут автоматическую постановку на воинский учет, чтобы уменьшить очереди и бюрократию, в частности для молодежи и мужчин за рубежом.