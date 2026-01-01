Як сплатити штраф за ігнорування повістки у Резерв+: у Міноборони пояснили

З літа у застосунку Резерв+ можна сплатити штраф за два види порушення військового обліку. Йдеться про невчасне уточнення даних і неприбуття за повісткою.

У Міноборони пояснили, як працює алгоритм сплати штрафу за неприбуття за повісткою, передає 24 Канал.

Як сплатити штраф за неявку за повісткою?

Передусім, потрібно завантажити Резерв+, а далі діяти за наступною схемою:

перейти до розділу "Штрафи онлайн";

подати заяву про визнання порушення.

Упродовж 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову.

Після цього можна сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень – це половина від повної суми. На оплату дають 20 днів.

Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повний штраф — 17 000 гривень.

Якщо ж і протягом наступних 20 днів оплату не здійснити, сума штрафу зросте до 34 000 гривень.

Після сплати штрафу червона стрічка зникає. Зазвичай увесь процес триває близько 4 днів.

Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу треба оновити військовий документ у Резерв+.

Якщо подати заяву про визнання правопорушення, але не сплатити штраф протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Якщо штраф за неприбуття за повісткою вже сплачено особисто в ТЦК і є квитанція, але порушення все ще відображається в Резерв+, це означає, що ТЦК не вніс інформацію до реєстру. Повторно визнавати порушення та сплачувати штраф не потрібно, квитанцію варто мати при собі.

Зверніть увагу! Наявність червоної стрічки без поданої заяви на сплату штрафу не означає передачу справи до виконавчої служби. Однак під час перевірки документів поліція може виявити порушення та доставити особу до ТЦК для складання протоколу.

До слова, сплата штрафу через Резерв+ не є обов'язковою. Штраф можна сплатити офлайн, звернувшись до ТЦК із заявою. Резерв+ є лише додатковим добровільним сервісом для швидшого вирішення питання.

Що зміниться в мобілізації з 1 січня?