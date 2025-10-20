Освобождает ли уплата штрафа от обязанностей перед ТЦК
- Уплата штрафа за нарушение правил воинского учета не освобождает от обязанности в дальнейшем выполнять требования законодательства.
- Повторное нарушение приведет к наложению нового штрафа, который может быть больше предыдущего.
Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 5 ноября 2025 года. За нарушение правил воинского учета или несвоевременное прохождение ВВК военнообязанных штрафуют.
Юрист Юрий Танасийчук рассказал, освобождает ли уплата штрафа от обязанностей в дальнейшем. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо".
Что будет после уплаты штрафа за нарушение правил воинского учета?
Согласно Конституции и Кодекса Украины об административных правонарушениях, если военнообязанный не обновил свои данные или не прошел врачебную комиссию, а ТЦК в надлежащей форме составил протокол и вынес постановление – это подлежит уплате штрафа.
Уплата штрафа не освобождает от обязанности выполнить требования закона относительно своевременного предоставления информации и прохождения военно-врачебной комиссии,
– отметил юрист.
То есть, если после уплаты будет повторно совершено нарушение, новый штраф могут наложить снова, а его сумма – вырасти.
Обратите внимание! Оплатить штраф онлайн можно в приложении Резерв+. Для того, чтобы сделать это со скидкой 50%, следует обновить приложение до актуальной версии. После заявления о признании нарушения ТЦК принимает решение относительно опции оплатить штраф 8 500 гривен.
Что еще стоит знать об уплате штрафа?
После уплаты штрафа военнообязанного обычно снимают с розыска, но это зависит от индивидуальной ситуации и возможных нарушений учета.
Согласно законодательству, штрафы за административные нарушения остаются в силе и могут быть переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания даже после мобилизации.
Вскоре в приложении Резерв+ расширят функционал для уплаты штрафов. Первыми сервис смогут протестировать граждане, которые имеют уведомления о нарушении правил воинского учета.