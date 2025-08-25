Сидит в кресле уже 21 год, – Сибига высмеял Лаврова после "лекции" о легитимности Зеленского
- Андрей Сибига высмеял заявления Лаврова о "нелегитимности" Зеленского, отметив, что Лавров и Путин сами находятся на должностях десятилетиями.
- Сибига считает, что эти заявления Кремля направлены на срыв переговоров и подрыв легитимности украинской власти перед международным сообществом.
В МИД Украины ответили на очередные громкие кремлевские заявления о якобы "нелегитимности" Владимира Зеленского. Андрей Сибига напомнил, что сам Лавров и Путин десятилетиями остаются на должностях.
Слова российского МИДа о законности власти в Украине не имеют ничего общего со здравым смыслом. Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига, передает 24 Канал.
К теме Сибига "в венгерском стиле" ответил на упреки Сийярто по "Дружбе", а тот выдал очередное заявление
Как Сибига отреагировал на слова Лаврова?
Украинский дипломат подчеркнул абсурдность таких заявлений, напомнив, что сам Лавров находится в должности уже более двух десятилетий, а российский диктатор Владимир Путин возглавляет Россию более 25 лет.
Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности. Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия,
– подчеркнул Сибига.
По мнению украинского министра, подобная риторика Кремля направлена на срыв любых переговоров и является попыткой поставить под сомнение легитимность украинской власти перед международным сообществом.
Что этому предшествовало?
- Белый дом неоднократно сообщал о подготовке к трехсторонней встрече лидеров Украины, России и США. Отмечалось, что российский диктатор якобы готов к прямому диалогу.
- В Кремле не исключают возможность встречи Зеленского и Путина, однако министр иностранных дел России Сергей Лавров дерзко отметил, что в случае достижения договоренностей о подписании соглашения с Украиной придется решить вопрос "легитимности представителя от Киева".
- В то же время Россия продолжает настаивать на последовательной подготовке к переговорам и выдвигать условия Киеву, подчеркивая, что трехсторонняя встреча Зеленского, Путина и Трампа, должна решить ряд сложных вопросов, касающихся в частности территориального раздела.