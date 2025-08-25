Сидить у кріслі вже 21 рік, – Сибіга висміяв Лаврова після "лекції" про легітимність Зеленського
- Андрій Сибіга висміяв заяви Лаврова про "нелегітимність" Зеленського, зазначивши, що Лавров і Путін самі перебувають на посадах десятиліттями.
- Сибіга вважає, що ці заяви Кремля спрямовані на зрив переговорів і підрив легітимності української влади перед міжнародною спільнотою.
В МЗС України відповіли на чергові гучні кремлівські заяви про нібито "нелегітимність" Володимира Зеленського. Андрій Сибіга нагадав, що сам Лавров і Путін десятиліттями залишаються на посадах.
Слова російського МЗС про законність влади в Україні не мають нічого спільного зі здоровим глуздом. Таку заяву зробив очільник українського МЗС Андрій Сибіга, передає 24 Канал.
До теми Сибіга "в угорському стилі" відповів на закиди Сіярто щодо "Дружби", а той видав чергову заяву
Як Сибіга відреагував на слова Лаврова?
Український дипломат підкреслив абсурдність таких заяв, нагадавши, що сам Лавров перебуває на посаді вже понад два десятиліття, а російський диктатор Володимир Путін очолює Росію більше ніж 25 років.
Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність. Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля,
– наголосив Сибіга.
На думку українського міністра, подібна риторика Кремля спрямована на зрив будь-яких переговорів і є спробою поставити під сумнів легітимність української влади перед міжнародною спільнотою.
Що цьому передувало?
- Білий дім неодноразово повідомляв про підготовку до тристоронньої зустрічі лідерів України, Росії та США. Зазначалося, що російський диктатор нібито готовий до прямого діалогу.
- У Кремлі не відкидають можливість зустрічі Зеленського й Путіна, однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зухвало зазначив, що у разі досягнення домовленостей щодо підписання угоди з Україною доведеться розв'язати питання "легітимності представника від Києва".
- Водночас Росія продовжує наполягати на послідовній підготовці до переговорів й висувати умови Києву, підкреслюючи, що тристороння зустріч Зеленського, Путіна й Трампа, має вирішити ряд складних питань, що стосуються зокрема територіального розподілу.