В одном из регионов Украины обещают сильные заморозки: когда и где
- На Украину надвигается холод. Синоптики предупредили, что в одном из регионов будут сильные заморозки.
- Мороз обещают ночью и утром.
Синоптики информируют об ухудшении погоды. В одном из регионов объявлен II уровень опасности (оранжевый).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Где будут сильные заморозки в ближайшее время в Украине?
Жителей Запада Украины предупредили о сильных заморозках. Погода ухудшится совсем скоро.
Ночью 20 и 21 октября в западных областях заморозки в воздухе 0...-4 градуса. II уровень опасности, оранжевый,
– написали в Укргидрометцентре.
Стихийные метеорологические явления по Украине / Укргидрометцентр
Львовский региональный центр по гидрометеорологии указал, что 19 – 21 октября ночью и утром будут сильные заморозки 0...-5 градусов. В самом Львове 19 – 21 октября ночью и утром ждем сильный заморозок 0...-2 градуса.
В эти выходные погоду Львовщины будет определять прохождение атмосферных фронтов и поступления холодной воздушной массы с северо-запада. Ожидаем дожди, местами с мокрым снегом и порывистый ветер. Ночью и утром в воскресенье, 19 октября, на дорогах возможна гололедица. Температуры ночью от +3...+8 до сильного заморозка 0...-5, днем +5...+10,
– добавили в центре.
Во Львовской области погода будет напоминать "качели" / Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Прогноз погоды в Украине на 18 октября
Будет облачно с прояснениями. Ночью на северо-западе, днем в Украине, кроме юго-востока, дожди.
Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду, днем на Прикарпатье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью +4...+9, на крайнем юге страны до +11 градусов; днем +8...+13, в центральных, южных и восточных областях +11...+16.
Какой будет погода в Украине в ближайшее время и потеплеет ли?
С 18 октября в Украине начнутся дожди. Они пройдут на большинстве территории, а 19 октября накроют всю Украину.
Интересно, что украинский синоптик Игорь Кибальчич заявил, что на следующей неделе в Украину придет бабье лето. По его словам, потепление начнется 24 октября и постепенно охватит большинство областей. Самое теплое, соответствии с его прогнозом, будет в течение периода с 27 по 31 октября. Почти на всей территории Украины в это время температура воздуха днем будет +13...+18 градусов, а иногда и +22.
Что касается Киева, то Укргидрометцентр отметил, что из следующих 5 суток самой приятной будет погода субботы 18 октября.