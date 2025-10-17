В одному з регіонів України обіцяють сильні заморозки: коли і де
- На Україну суне холод. Синоптики попередили, що в одному з регіонів будуть сильні заморозки.
- Мороз обіцяють уночі та вранці.
Синоптики інформують про погіршення погоди. В одному з регіонів оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр і Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Де будуть сильні заморозки найближчим часом в Україні?
Жителів Заходу України попередили про сильні заморозки. Погода погіршиться зовсім скоро.
Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях заморозки в повітрі 0...-4 градуси. II рівень небезпечності, помаранчевий,
– написали в Укргідрометцентрі.
Стихійні метеорологічні явища по Україні / Укргідрометцентр
Львівський регіональний центр з гідрометеорології указав, що 19 – 21 жовтня вночі та вранці будуть сильні заморозки 0...-5 градусів. У самому Львові 19 – 21 жовтня вночі та вранці чекаємо на сильний заморозок 0...-2 градуси.
Цими вихідними погоду Львівщини визначатиме проходження атмосферних фронтів та надходження холодної повітряної маси з північного заходу. Очікуємо дощі, подекуди з мокрим снігом та поривчастий вітер. Вночі та вранці в неділю, 19 жовтня, на дорогах можлива ожеледиця. Температури вночі від +3...+8 до сильного заморозку 0...-5, вдень +5...+10,
– додали в центрі.
У Львівській області погода буде нагадувати "гойдалки" / Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня
Буде хмарно з проясненнями. Вночі на північному заході, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.
Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень на Прикарпатті місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +4...+9, на крайньому півдні країни до +11 градусів; удень +8...+13, у центральних, південних та східних областях +11...+16.
Якою буде погода в Україні найближчим часом і чи потеплішає?
З 18 жовтня в Україні почнуться дощі. Вони пройдуть на більшості території, а 19 жовтня накриють всю Україну.
Цікаво, що український синоптик Ігор Кібальчич заявив, що наступного тижня в Україну прийде бабине літо. За його словами, потепління розпочнеться 24 жовтня й поступово охопить більшість областей. Найтепліше, відповідно до його прогнозу, буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей час температура повітря вдень буде +13…+18 градусів, а подекуди і +22.
Щодо Києва, то Укргідрометцентр відзначив, що з наступних 5 діб найприємнішою буде погода суботи 18 жовтня.