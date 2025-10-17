Синоптики інформують про погіршення погоди. В одному з регіонів оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр і Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Де будуть сильні заморозки найближчим часом в Україні?

Жителів Заходу України попередили про сильні заморозки. Погода погіршиться зовсім скоро.

Вночі 20 та 21 жовтня у західних областях заморозки в повітрі 0...-4 градуси. II рівень небезпечності, помаранчевий,

Стихійні метеорологічні явища по Україні / Укргідрометцентр

Львівський регіональний центр з гідрометеорології указав, що 19 – 21 жовтня вночі та вранці будуть сильні заморозки 0...-5 градусів. У самому Львові 19 – 21 жовтня вночі та вранці чекаємо на сильний заморозок 0...-2 градуси.

Цими вихідними погоду Львівщини визначатиме проходження атмосферних фронтів та надходження холодної повітряної маси з північного заходу. Очікуємо дощі, подекуди з мокрим снігом та поривчастий вітер. Вночі та вранці в неділю, 19 жовтня, на дорогах можлива ожеледиця. Температури вночі від +3...+8 до сильного заморозку 0...-5, вдень +5...+10,

У Львівській області погода буде нагадувати "гойдалки" / Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз погоди в Україні на 18 жовтня

Буде хмарно з проясненнями. Вночі на північному заході, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, вдень на Прикарпатті місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +4...+9, на крайньому півдні країни до +11 градусів; удень +8...+13, у центральних, південних та східних областях +11...+16.

