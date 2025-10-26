Украинские воины отбили три населенных пункта на Востоке, – DeepState
- Силы обороны Украины смогли оттеснить россиян возле некоторых населенных пунктов в Донецкой области.
- Однако враг имел успехи вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.
Российские войска не оставляют попыток продвигаться на украинских территориях. Однако Силы обороны дают противнику отпор и иногда переходят к наступательным действиям.
В частности защитникам удалось отбросить россиян у нескольких населенных пунктов, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Что известно о продвижении украинских войск на фронте?
Согласно обновленным данным, Силы обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок в Донецкой области.
Кроме того, украинские военные заставили оккупантов отступить вблизи Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке.
Ситуация на линии разграничения в Донецкой области / Смотрите карту DeepState
В то же время враг смог продвинуться вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.
Последние новости с передовой
Одним из самых горячих направлений ведения боевых действий остается Покровский. По информации медиа, в городе может находиться не менее 250 российских военных.
Сейчас в Покровске продолжаются тяжелые уличные бои, россияне охотятся на гражданских и врываются в их дома.
Военный эксперт Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что потеря Покровско-Мирноградской агломерации откроет оккупантам путь к Днепропетровщине.
По данным Института изучения войны, украинские войска удерживают позиции и демонстрируют успехи на Купянском направлении и других участках фронта.
Тем временем на Запорожском направлении наблюдается высокая интенсивность боевых действий. Там зафиксировано 21 атаку и продвижение российских подразделений на востоке области. В то же время ВСУ активно применяют дроны, особенно в районе Степногорска.