Українські воїни відбили три населені пункти на Сході
- Сили оборони України змогли відтіснити росіян біля деяких населених пунктів на Донеччині.
- Однак ворог мав успіхи поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Російські війська не полишають спроб просуватися на українських територіях. Проте Сили оборони дають противнику відсіч і подекуди переходять до наступальних дій.
Зокрема захисникам вдалося відкинути росіян біля кількох населених пунктів, передає 24 Канал із посиланням на DeepState та Генеральний штаб ЗСУ.
Що відомо про просування українських військ на фронті?
Згідно з оновленими даними, Сили оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок на Донеччині.
Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника,
– ідеться у повідомленні Генштабу.
Крім того, українські військові змусили окупантів відступити поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці.
Ситуація на лінії розмежування в Донецькій області / Дивіться карту DeepState
Водночас ворог зміг просунутися поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Останні новини з передової
Одним із найгарячіших напрямків ведення бойових дій залишається Покровський. За інформацією медіа, у місті може перебувати щонайменше 250 російських військових.
Нині в Покровську тривають важкі вуличні бої, росіяни полюють на цивільних і вдираються у їхні домівки.
Військовий експерт Денис Попович в етері 24 Каналу зазначив, що втрата Покровсько-Мирноградської агломерації відкриє окупантам шлях до Дніпропетровщини.
За даними Інституту вивчення війни, українські війська утримують позиції та демонструють успіхи на Куп'янському напрямку й інших ділянках фронту.
Тим часом на Запорізькому напрямку спостерігається висока інтенсивність бойових дій. Там зафіксовано 21 атаку та просування російських підрозділів на сході області. Водночас ЗСУ активно застосовують дрони, особливо в районі Степногірська.