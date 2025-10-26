Українські воїни відбили три населені пункти на Сході

Російські війська не полишають спроб просуватися на українських територіях. Проте Сили оборони дають противнику відсіч і подекуди переходять до наступальних дій.

Зокрема захисникам вдалося відкинути росіян біля кількох населених пунктів, передає 24 Канал із посиланням на DeepState та Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також Понад 70 штурмів відбулося лише біля Покровська: карта бойових дій на 26 жовтня

Що відомо про просування українських військ на фронті?

Згідно з оновленими даними, Сили оборони України звільнили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок на Донеччині.

Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника,

– ідеться у повідомленні Генштабу.

Крім того, українські військові змусили окупантів відступити поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці.

Ситуація на лінії розмежування в Донецькій області / Дивіться карту DeepState

Водночас ворог зміг просунутися поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

Останні новини з передової