Американская система Starlink помогает оккупантам наводить дроны по Украине, – Defence Express
- Вражеская армия использует спутниковые терминалы Starlink на беспилотниках.
- Дроны, оборудованы таким механизмом, обеспечивают стабильную спутниковую связь на больших расстояниях.
Российские войска продолжают использовать спутниковые терминалы Starlink на своих беспилотниках, несмотря на ранее озвученные методы противодействия этому. Они всячески оборудуют дроны для лучшего наведения их по украинским городам.
В то же время Пентагону пока не удается полностью блокировать доступ России к этой передовой технологии. Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defence Express.
Как Starlink работает в пользу россиян?
Специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал фото, на которых видно, что терминал mini-Starlink установили на дроне, предположительно одной из модификаций ударного БпЛА "Молния".
По данным наблюдателей, этот дрон заметили на Покровском направлении, украинские войска неоднократно фиксировали такие беспилотники в воздухе.
Дрон, оборудован терминалом Starlink / Фото Сергея Бескрестнова
Эксперты отмечают, что вероятно это именно российский дрон, на что указывает его батарея и внешнее сходство с "Молнией". На фотографиях видно, что терминал прикреплен стяжками, что может свидетельствовать об экспериментальном или единичном характере такого оснащения.
В то же время сам дрон является дешевым, но эффективным решением для ведения разведки и ударных миссий.
Россия ранее уже устанавливала терминалы Starlink на другие беспилотники, в частности на дальнобойные ударные дроны типа "Шахед", что позволяет обеспечить стабильную спутниковую связь на больших расстояниях.
Сбитый "Шахед" с установленным терминалом Starlink / Фото Defence Express
Обратите внимание! Это фактически превращает беспилотники в управляемые на большой дальности боеприпасы с возможностью разведки и поражения приоритетных целей, в частности подвижных. Также Россия демонстрировала дрон-матку РД-8, который можно контролировать через Starlink.
В Пентагоне еще в мае 2024 года сообщали о подготовке мер для ограничения использования Starlink Россией. Одним из возможных решений называли создание так называемого "белого списка" терминалов в пользовании Украины и на временно оккупированных территориях с последующей блокировкой остальных.
В июне 2024 года США заявили об остановке работы сотен "нелегальных" терминалов в руках россиян. Однако, несмотря на эти меры, Россия продолжает интегрировать Starlink в свое вооружение.
Как еще оккупанты модернизируют свое вооружение?
Россия активно улучшает свое дальнобойное оружие, которое ежедневно применяет против Украины, и сделать это она может в частности благодаря масштабной поддержке со стороны Китая.
Командир полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что между Россией и Китаем фактически действует "открытый коридор", через который в больших объемах поступают комплектующие для российской военной техники.
В то же время, по словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, Россия ежедневно сбрасывает на Украину 200 – 250 планерных авиабомб, а в октябре средний показатель составлял около 170 КАБов в сутки.
Он отметил, что угроза будет усиливаться, ведь страна-агрессор наращивает производство и модернизацию этих боеприпасов, в частности уже запускает массовый выпуск новой планерной бомбы с дальностью до 200 километров.