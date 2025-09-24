Украина проводит успешную контрнаступательную операцию в районе Доброполья. По ее результатам враг может оказаться в окружении. Тем не менее он продолжает строить планы дальнейших действий в этом направлении.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала рассказал об актуальной ситуации на Добропольском направлении. Также Владимир Зеленский заявил, что оккупанты стремились окружить украинские силы в Донецкой области, однако ВСУ удалось дать отпор врагу во время контрнаступательных действий.

Почему россияне просчитались, наступая в районе Доброполья?

Жмайло отметил, что россияне во время операции уже потеряли 1300 единиц личного состава. Также сотни оккупантов попали в плен.

"Украинские силы освободили более 300 квадратных километров нашей территории. Эти "клещи", которые выросли в направлении Доброполья, мы мало того, что "подпиливаем" у основания, так еще и наносим удары, осуществляя перекрестный огонь", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он объяснил, что россияне решились на операцию у Доброполья, потому что "потеряли землю под ногами". Они понимали, что украинские пехотные подразделения очень стерты, поэтому и стало возможно такое просачивание врага.

Два или четыре человека не могут самостоятельно держать ширину фронта в 1,5 километра. Поэтому россияне пролезли очень далеко, используя легкие транспортные средства – баги, мотоциклы. Более габаритный транспорт стал бы гораздо более легкой целью для наших расчетов и операторов FPV-дронов или дронов на оптоволокне,

– подчеркнул он.

Однако россияне не учли тот факт, что украинские силы имели резервы и поэтому, по его словам, смогли начать операцию.

Сейчас в районе Кучерова Яра есть оперативное окружение россиян. Мы пытаемся этот выступ накрывать дронами. Операция еще не завершена, потому что враг на Добропольское направление стягивает основные боеспособные силы. Противнику важно сохранить хотя бы половину его,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Потому что, по его словам, у россиян не получилось замкнуть Покровско-Мирноградскую операцию и им не удалось зайти в Константиновку. Все это они должны были сделать в течение лета

Оккупанты делали попытки прорваться на запад в Доброполье, а на восток – в Дружковку. Другие атакующие силы врага пытаются двигаться севернее Часового Яра, чтобы сделать еще более непригодной для нашей логистики главную транспортную артерию обороны Донбасса – трассу, которая тянется через Краматорск, Славянск, Алексеево, Дружковку и Константиновку.

Несмотря на то, что эта вражеская операция провалилась, россияне делают самую большую перегруппировку с 2022 года. Морская пехота, в частности печально известная 155 бригада, которая участвовала в боях на Курщине и Сумщине, части десантно-штурмовых войск – все они стягиваются именно в этот сектор для того, чтобы сохранить хотя бы часть плацдарма,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Украинские защитники, по его словам, делают все возможное, чтобы дать отпор врагу. Однако говорить, что мы стопроцентно разгромим оккупантов и прибегать к урапатриотическим настроениям не стоит. Для Украины важно прежде всего сохранить жизнь и здоровье военных.

