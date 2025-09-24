Україна проводить успішну контрнаступальну операцію в районі Добропілля. За її результатами ворог може опинитися в оточенні. Проте він продовжує будувати плани подальших дій на цьому напрямку.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу розповів про актуальну ситуацію на Добропільському напрямку. Також Володимир Зеленський заявив, що окупанти прагнули оточити українські сили на Донеччині, проте ЗСУ вдалося дати відсіч ворогу під час контрнаступальних дій.

Чому росіяни прорахувалися, наступаючи в районі Добропілля?

Жмайло наголосив, що росіяни під час операції вже втратили 1300 одиниць особового складу. Також сотні окупантів потрапили у полон.

"Українські сили звільнили понад 300 квадратних кілометрів нашої території. Ці "кліщі", які виросли у напрямку Добропілля, ми мало того, що "підпилюємо" біля основи, так ще й завдаємо ударів, здійснюючи перехресний вогонь", – наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Він пояснив, що росіяни наважились на операцію біля Добропілля, тому що "втратили землю під ногами". Вони розуміли, що українські піхотні підрозділи дуже стерті, тому й стало можливе таке просочення ворога.

Дві або чотири людини не можуть самостійно тримати ширину фронту у 1,5 кілометра. Тому росіяни пролізли дуже далеко, використовуючи легкі транспортні засоби – баги, мотоцикли. Габаритніший транспорт став би набагато легшою ціллю для наших розрахунків і операторів FPV-дронів чи дронів на оптоволокні,

– підкреслив він.

Проте росіяни не врахували той факт, що українські сили мали резерви і тому, за його словами, змогли розпочати операцію.

Зараз в районі Кучерового Яру є оперативне оточення росіян. Ми намагаємося цей виступ накривати дронами. Операція ще не завершена, тому що ворог на Добропільський напрямок стягує основні боєздатні сили. Противнику важливо зберегти хоча б половину його,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Тому що, за його словами, у росіян не вийшло замкнути Покровсько-Мирноградську операцію і їм не вдалося зайти у Костянтинівку. Все це вони мали зробити впродовж літа

Окупанти робили спроби прорватися на захід до Добропілля, а на схід – до Дружківки. Інші атакувальні сили ворога намагаються рухатися північніше Часового Яру, щоб зробити ще більш непридатною для нашої логістики головну транспортну артерію оборони Донбасу – трасу, яка тягнеться через Краматорськ, Слов'янськ, Олексієве, Дружківку та Костянтинівку.

Попри те, що ця ворожа операція провалилася, росіяни роблять найбільше перегрупування з 2022 року. Морська піхота, зокрема сумнозвісна 155 бригада, яка брала участь в боях на Курщині та Сумщині, частини десантно-штурмових військ – всі вони стягуються саме в оцей сектор для того, щоб зберегти хоча б частину плацдарму,

– відзначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Українські захисники, за його словами, роблять усе можливе, щоб дати відсіч ворогу. Однак говорити, що ми стовідсотково розгромимо окупантів та вдаватися до урапатріотичних настроїв не варто. Для України важливо насамперед зберегти життя і здоров'я військових.

Ситуація на Донеччині: що відомо?