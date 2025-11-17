"Очаги ада на Земле": военные показали Константиновку, где до сих пор живет почти 5 тысяч человек

Россия ежедневно терроризирует Константиновку, что в Донецкой области. Там остаются около 4 800 гражданских. Несмотря на опасность, эвакуация все еще возможна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Как выглядит Константиновка сейчас?

По данным Донецкой ОГА, в Константиновке сейчас остаются около 4 800 гражданских. Эвакуация из города возможна, хоть и опасна. На кадрах видно, как на дорогах стоят уничтоженные Россией машины.

Враг постоянно сбрасывает на жилые кварталы управляемые авиабомбы с огромным зарядом и превращает их в очаги ада на Земле,

– написали военные.

Константиновка после постоянных ударов / Фото 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Военные отмечают, что оккупанты пользуются погодными условиями, чтобы пешком или с помощью техники прорвать оборону города.

Несмотря на это, подразделения Сил обороны Украины, включая бойцов 93-й ОМБр "Холодный Яр", удерживают позиции и не допускают, чтобы враг приблизился к городу вплотную.

Какова ситуация на этом направлении?