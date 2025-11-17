Укр Рус
17 листопада, 14:31
2

"Осередки пекла на Землі": військові показали Костянтинівку, де досі живе майже 5 тисяч людей

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія щоденно атакує Костянтинівку, де залишаються близько 4 800 цивільних, при цьому евакуація можлива.
  • Сили оборони України, зокрема 93-я ОМБр, утримують позиції, не дозволяючи ворогу прорватися до міста.

Росія щодня тероризує Костянтинівку, що на Донеччині. Там залишаються близько 4 800 цивільних. Попри небезпеку, евакуація все ще можлива.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Як виглядає Костянтинівка зараз?

За даними Донецької ОВА, у Костянтинівці наразі залишаються близько 4 800 цивільних. Евакуація з міста можлива, хоч і небезпечна. На кадрах видно, як на дорогах стоять знищені Росією автівки.

Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом і перетворює їх на осередки пекла на Землі,
– написали військові.

Костянтинівка після постійних ударів / Фото 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Військові зазначають, що окупанти користуються погодними умовами, щоб пішки або за допомогою техніки прорвати оборону міста.

Попри це, підрозділи Сил оборони України, включно з бійцями 93-ї ОМБр "Холодний Яр", утримують позиції та не допускають, щоб ворог наблизився до міста впритул.

Яка ситуація на цьому напрямку?

  • За даними Генштабу ЗСУ, за добу 16 листопада на Костянтинівському напрямку ворог атакував 32 рази.

  • Щодня росіяни атакують в напрямку Костянтинівки, проте майже не досягають успіху. Водночас минулого тижня противник зміг просунутися між селами Олександро-Калинове та Катеринівка. Також розширилася сіра зона поблизу міста.

  • Окупанти намагалися проникнути в Костянтинівку під час туману, проте розвідка зірвала наступ. Окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.