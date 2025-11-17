"Осередки пекла на Землі": військові показали Костянтинівку, де досі живе майже 5 тисяч людей
- Росія щоденно атакує Костянтинівку, де залишаються близько 4 800 цивільних, при цьому евакуація можлива.
- Сили оборони України, зокрема 93-я ОМБр, утримують позиції, не дозволяючи ворогу прорватися до міста.
Росія щодня тероризує Костянтинівку, що на Донеччині. Там залишаються близько 4 800 цивільних. Попри небезпеку, евакуація все ще можлива.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Як виглядає Костянтинівка зараз?
За даними Донецької ОВА, у Костянтинівці наразі залишаються близько 4 800 цивільних. Евакуація з міста можлива, хоч і небезпечна. На кадрах видно, як на дорогах стоять знищені Росією автівки.
Ворог постійно скидає на житлові квартали керовані авіабомби з величезним зарядом і перетворює їх на осередки пекла на Землі,
– написали військові.
Костянтинівка після постійних ударів / Фото 93-ї ОМБр "Холодний Яр"
Військові зазначають, що окупанти користуються погодними умовами, щоб пішки або за допомогою техніки прорвати оборону міста.
Попри це, підрозділи Сил оборони України, включно з бійцями 93-ї ОМБр "Холодний Яр", утримують позиції та не допускають, щоб ворог наблизився до міста впритул.
Яка ситуація на цьому напрямку?
За даними Генштабу ЗСУ, за добу 16 листопада на Костянтинівському напрямку ворог атакував 32 рази.
Щодня росіяни атакують в напрямку Костянтинівки, проте майже не досягають успіху. Водночас минулого тижня противник зміг просунутися між селами Олександро-Калинове та Катеринівка. Також розширилася сіра зона поблизу міста.
Окупанти намагалися проникнути в Костянтинівку під час туману, проте розвідка зірвала наступ. Окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.