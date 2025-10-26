Генштаб назвал, сколько российских военных находятся в Покровске

Несмотря на значительные потери российская армия продолжает наступать на Украину. Одни из самых горячих боев идут на Покровском направлении в Донецкой области.

В Покровске сейчас находятся около 200 российских военнослужащих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация в Покровске?

По данным Генштаба, по состоянию на 26 октября на подступах к Покровску и в черте города продолжаются активные бои. Также враг накопил в самом городе более сотни военных.

Противник, за счет использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих,

– говорится в сообщении.

Украинские военные пытаются стабилизировать ситуацию. В Покровске продолжаются стрелковые бои и работают подразделения БпЛА. Оккупанты хотят закрепиться в городской застройке, однако их действия срывают ВСУ.

Украинские защитники продолжают искать, уничтожать или брать в плен российских солдат. По словам Генштаба, бои отмечаются "высокой динамикой и интенсивностью", а украинские защитники держат оборону.

В последнее время, отмечают военные, российская армия активнее применяет бронетехнику в штурмах. Только с 20 по 25 октября зафиксировано 41 атаку с ее использованием, часть из которых именно на Покровском направлении.

В частности, 25 октября в районе Покровска в результате огневого воздействия уничтожено одну ББМ и два мотоцикла, а на направлении Балагана – одну ББМ противника. То есть все транспортные средства, которые враг задействовал в штурмах,

– написал Генштаб.

