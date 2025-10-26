Генштаб назвав, скільки російських військових перебувають у Покровську
- У Покровську, де тривають активні бойові дії, перебувають близько 200 російських військових.
- З 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 атаку з використанням бронетехніки, зокрема на Покровському напрямку.
Попри значні втрати російська армія продовжує наступати на Україну. Одні з найгарячіших боїв точаться на Покровському напрямку на Донеччині.
У Покровську наразі перебувають близько 200 російських військовослужбовців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація в Покровську?
За даними Генштабу, станом на 26 жовтня на підступах до Покровська та в межах міста тривають активні бої. Також ворог накопичив у самому місті понад сотню військових.
Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців,
– йдеться в повідомленні.
Українські військові намагаються стабілізувати ситуацію. У Покровську тривають стрілецькі бої та працюють підрозділи БпЛА. Окупанти хочуть закріпитися в міській забудові, однак їхні дії зривають ЗСУ.
Українські оборонці продовжують шукати, знищувати або брати в полон російських солдатів. За словами Генштабу, бої відзначаються "високою динамікою та інтенсивністю", а українські захисники тримають оборону.
Останнім часом, зазначають військові, російська армія активніше застосовує бронетехніку у штурмах. Лише з 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 атаку з її використанням, частина з яких саме на Покровському напрямку.
Зокрема, 25 жовтня в районі Покровська в результаті вогневого впливу знищено одну ББМ та два мотоцикли, а на напрямку Балагана – одну ББМ противника. Тобто всі транспортні засоби, які ворог задіяв у штурмах,
– написав Генштаб.
Останні новини з фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок та зустрівся з командирами. Він підкреслив, що триває пошук і знищення диверсійних груп та взяття ворога в полон.
Командувач НГУ Олександр Півненко повідомив, що триває гостра фаза бойових дій. Насамперед на Куп'янському, Покровському та Лиманському напрямках.
Днями ЗСУ звільнили село Сухецьке Покровського району на Донеччині.