Генштаб назвав, скільки російських військових перебувають у Покровську

Попри значні втрати російська армія продовжує наступати на Україну. Одні з найгарячіших боїв точаться на Покровському напрямку на Донеччині.

У Покровську наразі перебувають близько 200 російських військовослужбовців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація в Покровську?

За даними Генштабу, станом на 26 жовтня на підступах до Покровська та в межах міста тривають активні бої. Також ворог накопичив у самому місті понад сотню військових.

Противник, за рахунок використання міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців,

– йдеться в повідомленні.

Українські військові намагаються стабілізувати ситуацію. У Покровську тривають стрілецькі бої та працюють підрозділи БпЛА. Окупанти хочуть закріпитися в міській забудові, однак їхні дії зривають ЗСУ.

Українські оборонці продовжують шукати, знищувати або брати в полон російських солдатів. За словами Генштабу, бої відзначаються "високою динамікою та інтенсивністю", а українські захисники тримають оборону.

Останнім часом, зазначають військові, російська армія активніше застосовує бронетехніку у штурмах. Лише з 20 по 25 жовтня зафіксовано 41 атаку з її використанням, частина з яких саме на Покровському напрямку.

Зокрема, 25 жовтня в районі Покровська в результаті вогневого впливу знищено одну ББМ та два мотоцикли, а на напрямку Балагана – одну ББМ противника. Тобто всі транспортні засоби, які ворог задіяв у штурмах,

– написав Генштаб.

