Россияне оккупировали село в Донецкой области и продвинулись под Северском: обновленная карта фронта
- Российские войска оккупировали поселок Толстой в Донецкой области и продвинулись вблизи Северска.
- На Славянском направлении россияне пытались продвинуться, осуществив атаки еще в трех районах.
Российская армия продолжает наступления в Донецкой области с целью захватить больше населенных пунктов. Так недавно ОЅINT-аналитики заметили продвижение россиян возле нескольких населенных пунктов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Какие изменения есть на фронте за сутки?
Аналитики обновили карту боевых действий по состоянию на 14 декабря. По их информации, в Волновахском районе противник оккупировал еще один населенный пункт, а вблизи Северска враг успешно продвинулся.
Под оккупацию недавно попал поселок Толстой, который расположен в 120 километрах от Запорожья. Вблизи есть уже захваченные врагом населенные пункты и совсем близко территория, считающаяся "серой зоной".
Россияне оккупировали Толстой в Донецкой области: показываем на карте
На Славянском направлении существенных успехов россияне не имели, однако несколько продвинулись возле Ямполя. Сам населенный пункт считается нейтральной территорией.
Ситуация вблизи Ямполя: карта фронта
Активные действия врага и переход ближе к позициям ВСУ было также отмечено в Северске.
К слову, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что на Славянском направлении россияне пытались продвинуться и совершили четыре атаки на украинские позиции в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного. Еще один бой на том отрезке фронта продолжается.
Какая сейчас ситуация на передовой и в Донецкой области?
Младший сержант 66 ОМБр Василий Денисюк в комментарии 24 Канала рассказал, что Россия сейчас активизирует бои на Лиманском направлении, ведь планирует двигаться к важным участкам фронта вглубь Донецкой области.
На днях оккупанты захватили в Донецкой области сразу 5 населенных пунктов: села Лысовка, Сухой Яр, Гнатовка, Рог и Новопавловка.
По данным разведки Великобритании, вражеские штурмовики все еще хотят пройти в Северск и пользуются погодными условиями, которые позволяют им быть почти незаметными. Однако в Покровске силы врага слабее, там украинские войска проводят успешные зачистки.