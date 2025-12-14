Россияне оккупировали село в Донецкой области и продвинулись под Северском: обновленная карта фронта

Российская армия продолжает наступления в Донецкой области с целью захватить больше населенных пунктов. Так недавно ОЅINT-аналитики заметили продвижение россиян возле нескольких населенных пунктов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Какие изменения есть на фронте за сутки?

Аналитики обновили карту боевых действий по состоянию на 14 декабря. По их информации, в Волновахском районе противник оккупировал еще один населенный пункт, а вблизи Северска враг успешно продвинулся.

Под оккупацию недавно попал поселок Толстой, который расположен в 120 километрах от Запорожья. Вблизи есть уже захваченные врагом населенные пункты и совсем близко территория, считающаяся "серой зоной".

Россияне оккупировали Толстой в Донецкой области: показываем на карте

На Славянском направлении существенных успехов россияне не имели, однако несколько продвинулись возле Ямполя. Сам населенный пункт считается нейтральной территорией.

Ситуация вблизи Ямполя: карта фронта

Активные действия врага и переход ближе к позициям ВСУ было также отмечено в Северске.

К слову, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что на Славянском направлении россияне пытались продвинуться и совершили четыре атаки на украинские позиции в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного. Еще один бой на том отрезке фронта продолжается.

Какая сейчас ситуация на передовой и в Донецкой области?