Росіяни окупували село на Донеччині та просунулися під Сіверськом: оновлена карта фронту
- Російські війська окупували селище Толстой на Донеччині та просунулися поблизу Сіверська.
- На Слов'янському напрямку росіяни намагалися просунутися, здійснивши атаки ще в трьох районах.
Російська армія продовжує наступи на Донеччині з метою захопити більше населених пунктів. Так нещодавно ОSINT-аналітики помітили просування росіян біля кількох населених пунктів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.
Які зміни є на фронті за добу?
Аналітики оновили карту бойових дій станом на 14 грудня. За їхньою інформацією, у Волноваському районі противник окупував ще один населений пункт, а поблизу Сіверська ворог успішно просунувся.
Під окупацію нещодавно потрапило селище Толстой, яке розташоване за 120 кілометрів від Запоріжжя. Поблизу є вже захопелні ворогом населені пункти й зовсім близько територія, що вважається "сірою зоною".
Росіяни окупували Толстой на Донеччині: показуємо на карті
На Слов'янському напрямку суттєвих успіхів росіяни не мали, однак дещо просунулися біля Ямполя. Сам населений пункт вважається нейтральною територією.
Ситуація поблизу Ямполя: карта фронту
Активні дії ворога та перехід ближче до позицій ЗСУ було також відмічено у Сіверську.
До слова, у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що на Слов'янському напрямку росіяни намагалися просунутися й здійснили чотири атаки на українські позиції в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного. Ще один бій на тому відтинку фронту триває.
Яка зараз ситуація на передовій і на Донеччині?
Молодший сержант 66 ОМБр Василь Денисюк в коментарі 24 Каналу розповів, що Росія нині активізує бої на Лиманському напрямку, адже планує рухатися до важливих ділянок фронту вглиб Донецької області.
Днями окупанти захопили на Донеччині одразу 5 населених пунктів: села Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівку.
За даними розвідки Великої Британії, ворожі штурмовики все ще хочуть пройти в Сіверськ і користуються погодними умовами, які дозволяють їм бути майже непомітними. Однак у Покровську сили ворога є слабшими, там українські війська проводять успішні зачистки.