Разоблачение лжи РФ: политолог ответил, может ли успех ВСУ в Купянске повлиять на позицию США
- Силы обороны Украины успешно провели контратаку в Купянске, что может повлиять на позицию США относительно войны.
- Игорь Чаленко отметил, что операция в Купянске демонстрирует ложь Кремля, хотя российская пропаганда продолжит говорить о якобы "победах".
Силы обороны Украины успешно провели контратаку в Купянске. Частично это может повлиять на позицию США относительно войны России против Украины.
Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил 24 Каналу, что операция в Купянске демонстрирует ложь Кремля. Однако оккупанты все равно продолжат рассказывать о своих якобы "победах".
"Это демонстрация лжи со стороны России. Но россияне и дальше будут следовать своей риторике, где у них по всем фронтам все "побеждают". Но даже если посчитать скорость их продвижения, то их успех в тысячу раз меньше, чем тот, который по военной науке может считаться действительно позитивом", – подчеркнул он.
Собирается ли Россия останавливаться?
Игорь Чаленко объяснил, что у врага не все так хорошо на фронте, как об этом постоянно рассказывают путинские пропагандисты. Поэтому из-за неудач, огромных потерь российские захватчики демонстрируют свою истерику.
Мы увидим видели, что произошло на юге нашего государства, с Одессой, с Николаевом, энергообеспечением. То есть россияне точно не собираются останавливаться. Мы сейчас на весь мир демонстрируем их агрессивность,
– отметил руководитель Центра анализа и стратегий.
Какова ситуация в Купянске?
Бойцы НГУ "Хартия" рассказали об освобождении северной части Купянска. В центре города было заблокировано более 200 российских военных. Украинские военные заблокировали логистику, поэтому враг остался без подкрепления, ресурсов и возможности ротации.
Начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что российские войска заблокированы в северной части Купянска. По состоянию на сейчас они не могут получать подкрепление или полноценное снабжение.
В отчете Института изучения войны сообщается, что Силы обороны контратаковали в Купянске. Наши бойцы провели успешную контратаку для стабилизации ситуации на Купянском направлении, освободив Кондрашовку, Радьковку, районы на севере Купянска и прорвавшись к реке Оскол, перерезав российские наземные линии связи в район города. Украинские войска действуют по всему Купянску.