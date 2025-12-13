Викриття брехні РФ: політолог відповів, чи може успіх ЗСУ в Куп'янську вплинути на позицію США
- Сили оборони України успішно провели контратаку у Куп'янську, що може вплинути на позицію США щодо війни.
- Ігор Чаленко зазначив, що операція у Куп'янську демонструє брехню Кремля, хоча російська пропаганда продовжить говорити про нібито "перемоги".
Сили оборони України успішно провели контратаку у Куп’янську. Частково це може вплинути на позицію США щодо війни Росії проти України.
Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що операція у Куп'янську демонструє брехню Кремля. Проте окупанти все одно продовжать розповідати про свої нібито "перемоги".
"Це демонстрація брехні з боку Росії. Але росіяни й далі будуть слідувати своїй риториці, де у них по всіх фронтах усі "перемагають". Але навіть якщо порахувати швидкість їхнього просування, то їхній успіх в тисячу разів менший, ніж той, який за військовою наукою може вважатися дійсно позитивом", – підкреслив він.
Чи збирається Росія зупинятись?
Ігор Чаленко пояснив, що у ворога не все так добре на фронті, як про це постійно розповідають путінські пропагандисти. Тому через невдачі, величезні втрати російські загарбники демонструють свою істерику.
Ми побачимо бачили, що відбулося на півдні нашої держави, з Одесою, з Миколаєвом, енергозабезпеченням. Тобто росіяни точно не збираються зупинятись. Ми зараз на весь світ демонструємо їхню агресивність,
– наголосив керівник Центру аналізу та стратегій.
Яка ситуація в Куп'янську?
Бійці НГУ "Хартія" розповіли про звільнення північної частини Куп’янська. У центрі міста було заблоковано понад 200 російських військових. Українські військові заблокували логістику, тому ворог залишився без підкріплення, ресурсів і можливості ротації.
Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зауважив, що російські війська заблоковані у північній частині Куп'янська. Станом на зараз вони не можуть отримувати підкріплення або повноцінне постачання.
У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що Сили оборони контратакували в Куп'янську. Наші бійці провели успішну контратаку для стабілізації ситуації на Куп'янському напрямку, звільнивши Кіндрашівку, Радьківку, райони на півночі Куп'янська та прорвавшись до річки Оскіл, перерізавши російські наземні лінії зв'язку до району міста. Українські війська діють по всьому Куп'янську.