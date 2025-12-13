Викриття брехні РФ: політолог відповів, чи може успіх ЗСУ в Куп'янську вплинути на позицію США

Сили оборони України успішно провели контратаку у Куп’янську. Частково це може вплинути на позицію США щодо війни Росії проти України.

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що операція у Куп'янську демонструє брехню Кремля. Проте окупанти все одно продовжать розповідати про свої нібито "перемоги".

Читайте також Куп'янськ оголив брехню Путіна: як ЗСУ загнали росіян в оточення та послабили РФ в очах Трампа

"Це демонстрація брехні з боку Росії. Але росіяни й далі будуть слідувати своїй риториці, де у них по всіх фронтах усі "перемагають". Але навіть якщо порахувати швидкість їхнього просування, то їхній успіх в тисячу разів менший, ніж той, який за військовою наукою може вважатися дійсно позитивом", – підкреслив він.

Чи збирається Росія зупинятись?

Ігор Чаленко пояснив, що у ворога не все так добре на фронті, як про це постійно розповідають путінські пропагандисти. Тому через невдачі, величезні втрати російські загарбники демонструють свою істерику.

Ми побачимо бачили, що відбулося на півдні нашої держави, з Одесою, з Миколаєвом, енергозабезпеченням. Тобто росіяни точно не збираються зупинятись. Ми зараз на весь світ демонструємо їхню агресивність,

– наголосив керівник Центру аналізу та стратегій.

Яка ситуація в Куп'янську?