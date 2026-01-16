В России очень преувеличили успехи, – обозреватель разобрал реальную ситуацию на фронте

В минобороны России заявили, что всего за две недели российская армия якобы захватила 300 километров квадратных украинской территории. На самом деле говорится о примерно 70 – 85 квадратных километрах, где подтверждено продвижение врага.

Однако оккупанты продолжают наступать, поэтому не может быть точной информации о захвате, есть серые зоны. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил 24 Каналу, что россияне очень преувеличивают свои "успехи".

"Российская армия наступает на ряде участков, поэтому не может быть точной информации в реальном режиме, что потеряно, что сохранено. Также есть серые зоны. Могу предположить, что цифры несколько больше, но не намного, чем говорится в DeepState. Просто в DeepState говорят о подтвержденной информации. Но в любом случае россияне очень преувеличивают", – сказал он.

Россия рассказывала, что полностью захватила Купянск. На самом деле оккупанты захватили большую часть города, но не полностью. Это показательный пример того, как врет российская пропаганда.

Как действуют оккупанты на поле боя?

Давид Шарп рассказал, что худшая ситуация в Мирнограде. Большая часть города захвачена врагом. В части – ВСУ обороняются. Однако город почти окружен или окружен полностью.

Обороняться в условиях, когда ты не можешь нормально эвакуировать раненых, когда есть проблемы с получением подкрепления, а поставки в основном или целиком на мультикоптерах или квадрокоптерах – это крайне проблематичная ситуация со всех сторон,

– подчеркнул он.

Российские генералы обещали захватить Константиновку. Ведутся боевые действия. Однако все равно вражеское войско не смогло оккупировать даже половину города, хотя, по планам Кремля, они должны были занять к этому времени весь населенный пункт.

В общем наступление российской армии на нескольких направлениях продолжается примерно в таком же режиме. Они ищут слабые места, пытаются обойти основные цепи обороны и населенные пункты, чтобы еще больше растянуть фронт и создать угрозу флангам.

В момент, когда есть угроза флангам и логистике, у них увеличиваются шансы на то, что защитники будут вынуждены отойти или окажутся в очень непростом положении. Покровск, Мирноград последних недель этому пример,

– объяснил военный обозреватель.

Какова ситуация на фронте?