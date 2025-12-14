Это мусор, – военный сказал, с чем у россиян самые большие проблемы

На фронте оккупанты используют советские образцы артиллерии. Враг модернизирует их, однако все равно отстает от ВСУ.

Также у россиян заканчиваются боеприпасы. Начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартын" рассказал 24 Каналу, что качество снарядов, которые есть у врага, очень плохое.

Какова ситуация с боеприпасами врага?

Олег "Мартын" отметил, что захватчики используют советские образцы, в частности, в артиллерии. В общем они больше используют 2С19М2. Это самоходная "Мста".

Россияне их модернизируют, но в вопросах артиллерии очень отстают от украинских военных. Развитие украинского ВПК и помощь партнеров намного мощнее, чем их системы.

Также в последнее время у них очень уменьшилась интенсивность обстрелов. Думаю, это связано с боеприпасами. Боеприпасы у них также заканчиваются. Качество этих снарядов, которые им поставляют их партнеры – это мусор,

– подчеркнул военный.

Что происходит на фронте?