Це сміття, – військовий сказав, з чим у росіян найбільші проблеми
- Російські окупанти використовують радянські зразки артилерії, модернізуючи їх, але все одно відстають від ЗСУ.
- У росіян закінчуються боєприпаси, а якість наявних снарядів дуже погана.
На фронті окупанти використовують радянські зразки артилерії. Ворог модернізує їх, однак все одно відстає від ЗСУ.
Також у росіян закінчуються боєприпаси. Начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" розповів 24 Каналу, що якість снарядів, які є у ворога, дуже погана.
Читайте також Куп'янськ оголив брехню Путіна: як ЗСУ загнали росіян в оточення та послабили РФ в очах Трампа
Яка ситуація з боєприпасами ворога?
Олег "Мартин" зазначив, що загарбники використовують радянські зразки, зокрема, в артилерії. Загалом вони більше використовують 2С19М2. Це самохідна "Мста".
Росіяни їх модернізують, але в питаннях артилерії дуже відстають від українських військових. Розвиток українського ВПК та допомога партнерів є набагато потужнішою, ніж їхні системи.
Також останнім часом у них дуже зменшилась інтенсивність обстрілів. Думаю, це пов'язано з боєприпасами. Боєприпаси у них також закінчуються. Якість цих снарядів, які їм постачають їхні партнери – це сміття,
– підкреслив військовий.
Зауважимо, що зараз триває важливий збір на комплектуючі та супутнє обладнання до дронів для реактивників 115 ОМБр. Це додаткове обладнання допоможе ефективно знищувати ворога. Долучитися можна за посиланням.
Що відбувається на фронті?
У звіті американського Інституту вивчення війни від 13 грудня мовиться про те, що Сили оборони контратакували в Куп'янську, мали успіх. Також українські війська нещодавно незначно просунулися на Олександрівському напрямку. Водночас росіянам вдалося просунутися біля Костянтинівки, а також у Запорізькій області.
Начальник управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що російські війська заблоковані у північній частині Куп'янська. Станом на зараз вони фактично не можуть отримувати підкріплення або повноцінне постачання.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула додаткові резерви під Покровськ і Мирноград. За його словами, українські військові залишаються вірними тактиці активної оборони, відповідально та гідно виконують поставлені перед ними завдання.