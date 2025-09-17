Шанс есть только в этом: боец ВСУ ответил, что может заставить Путина к миру
- Российские войска могут продолжать войну, пока их потери не станут значительными и они не прекратят продвигаться на фронте.
- Украине не хватает достаточного количества оружия, техники и инженерных специалистов, чтобы остановить российские наступательные действия.
Российские оккупанты будут продолжать войну до тех пор, пока их потери не станут еще больше. Сейчас враг продолжает захватывать территории.
Как только количество оккупированных территорий будет постоянным и продвижений уже не будет, тогда Владимир Путин может задуматься о переговорах. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс".
"Если этот прирост сохранится, а новые территории прекратят захватывать, это может стать одним из условий не продвижения дальше, потому что нет результата. Пока они могут, то делают это. Когда мы сможем остановить их на каком-то рубеже и не дать больше продвигаться, это может быть один из шансов, после которых будут переговоры или что-либо другое", – предположил он.
По его словам, для того, чтобы остановить штурмовые, наступательные действия россиян, Украине многого не хватает. В частности, говорится о достаточном количестве оружия, техники, личного состава. Например, не хватает специалистов, которые имеют инженерное образование, инженерное видение.
В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики продолжают атаковать позиции ВСУ на поле боя. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 183 боевых столкновения.
По данным DeepState, оккупационные войска смогли продвинуться в Купянске и еще возле 2 населенных пунктов, Голубовки и Новоивановки.
В то же время враг несет огромные потери. На утро 17 сентября Россия потеряла 1020 своих солдат и офицеров, много дронов, а также техники.