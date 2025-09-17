Російські окупанти будуть продовжувати війну до того часу, поки їхні втрати не стануть ще більшими. Зараз ворог продовжує захоплювати території.

Як тільки кількість окупованих територій буде сталою і просувань вже не буде, тоді Володимир Путін може замислитися про переговори. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс".

"Як цей приріст збережеться, а нові території припинять захоплювати, це може стати однією з умов не просування далі, бо немає результату. Поки вони можуть, то роблять це. Коли ми зможемо зупинити їх на якомусь рубежі та не дати більше просуватися, це може бути один з шансів, після яких будуть перемовини чи будь-що інше", – припустив він.

За його словами, для того, щоб зупинити штурмові, наступальні дії росіян, Україні багато чого не вистачає. Зокрема, мовиться про достатню кількість зброї, техніки, особового складу. Наприклад, не вистачає спеціалістів, які мають інженерну освіту, інженерне бачення.

