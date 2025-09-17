Как только количество оккупированных территорий будет постоянным и продвижений уже не будет, тогда Владимир Путин может задуматься о переговорах. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс".
"Если этот прирост сохранится, а новые территории прекратят захватывать, это может стать одним из условий не продвижения дальше, потому что нет результата. Пока они могут, то делают это. Когда мы сможем остановить их на каком-то рубеже и не дать больше продвигаться, это может быть один из шансов, после которых будут переговоры или что-либо другое", – предположил он.
По его словам, для того, чтобы остановить штурмовые, наступательные действия россиян, Украине многого не хватает. В частности, говорится о достаточном количестве оружия, техники, личного состава. Например, не хватает специалистов, которые имеют инженерное образование, инженерное видение.
Ситуация на фронте: последние новости
В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики продолжают атаковать позиции ВСУ на поле боя. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 183 боевых столкновения.
По данным DeepState, оккупационные войска смогли продвинуться в Купянске и еще возле 2 населенных пунктов, Голубовки и Новоивановки.
В то же время враг несет огромные потери. На утро 17 сентября Россия потеряла 1020 своих солдат и офицеров, много дронов, а также техники.