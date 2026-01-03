Пребывание там группы россиян подходит к завершению: в ВСУ раскрыли, что происходит в Купянске
- Российская группировка в Купянске фактически заблокирована и не имеет доступа к снабжению и логистике, их пребывание там подходит к концу.
- ВСУ освободили большую часть Купянска, и главной задачей является уничтожение путей переправы оккупантов.
Несмотря на заявления россиян об окружении или даже взятии Купянска, ситуация для оккупантов там очень плохая. Вражеская группировка, находящаяся в городе, не имеет доступа фактически ни к чему.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что россияне фактически заблокированы в городе. Их достижение только в том, что они находятся в Купянске, но выгоды от этого не имеют никакой.
К теме Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя
В каком положении россияне в Купянске?
Трегубов отметил, что россияне имеют связь, если говорится о радиосвязи. Если же говорить о доступе к снабжению, к вывозу раненых, к логистическим операциям, то, конечно, нет. Хотя иногда им могут что-то забрасывать через дроны, но они не всегда могут подбирать то, что им сбрасывают дроны.
Там остается группа меньше 100 человек. Ее пребывание там подходит к завершению. Попытки россиян инфильтрировать дополнительные силы в город или разблокировать город вообще какого-то успеха им не принесли,
– отметил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.
Он продолжил, что такие попытки россиян были активными в течение последних 2 недель – в конце декабря. Параллельно с тем они пытаются давить на украинские плацдармы на левом берегу реки Оскол. Без особого успеха, но там усилия есть, потому что там по крайней мере у них есть на что опереться, есть какая-то возможность прилагать усилия.
"Тогда как к северу от города, скорее, плохо для них", – отметил Трегубов.
По его словам, возможности там тоже не являются такими эффективными.
Как используется река Оскол?
Как отметил Трегубов, река Оскол подмерзает, но для того, чтобы лед стал прочным и достаточно надежным, чтобы под него не проваливаться – минусовые температуры должны держаться несколько дней, особенно на текущей воде.
Да, она покрывается льдом, но 3 января на Харьковщине уже прошел дождь. Не снег, а дождь, поэтому температура гуляет,
– подчеркнул начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.
Он добавил, что технику через реку переправлять точно не удастся, а вот самому можно попробовать, возможно, что-то и получится.
Ситуация в Купянске: последние новости
- ISW в конце декабря сообщил, что ВСУ освободили большую часть Купянска от врага. Впрочем, россияне пытаются скрыть свои неудачи на этом направлении.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают уничтожать врага на подступах к Купянску. Главной задачей является уничтожить пути переправы оккупантов.
- Силы обороны Украины высмеяли заявления оккупантов относительно их пребывания в Купянске. Украинские военные отметили, что россияне контролируют разве что подвалы вокруг себя.