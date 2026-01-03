Пребывание там группы россиян подходит к завершению: в ВСУ раскрыли, что происходит в Купянске

Несмотря на заявления россиян об окружении или даже взятии Купянска, ситуация для оккупантов там очень плохая. Вражеская группировка, находящаяся в городе, не имеет доступа фактически ни к чему.

Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что россияне фактически заблокированы в городе. Их достижение только в том, что они находятся в Купянске, но выгоды от этого не имеют никакой.

В каком положении россияне в Купянске?

Трегубов отметил, что россияне имеют связь, если говорится о радиосвязи. Если же говорить о доступе к снабжению, к вывозу раненых, к логистическим операциям, то, конечно, нет. Хотя иногда им могут что-то забрасывать через дроны, но они не всегда могут подбирать то, что им сбрасывают дроны.

Там остается группа меньше 100 человек. Ее пребывание там подходит к завершению. Попытки россиян инфильтрировать дополнительные силы в город или разблокировать город вообще какого-то успеха им не принесли,

– отметил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Он продолжил, что такие попытки россиян были активными в течение последних 2 недель – в конце декабря. Параллельно с тем они пытаются давить на украинские плацдармы на левом берегу реки Оскол. Без особого успеха, но там усилия есть, потому что там по крайней мере у них есть на что опереться, есть какая-то возможность прилагать усилия.

"Тогда как к северу от города, скорее, плохо для них", – отметил Трегубов.

По его словам, возможности там тоже не являются такими эффективными.

Как используется река Оскол?

Как отметил Трегубов, река Оскол подмерзает, но для того, чтобы лед стал прочным и достаточно надежным, чтобы под него не проваливаться – минусовые температуры должны держаться несколько дней, особенно на текущей воде.

Да, она покрывается льдом, но 3 января на Харьковщине уже прошел дождь. Не снег, а дождь, поэтому температура гуляет,

– подчеркнул начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

Он добавил, что технику через реку переправлять точно не удастся, а вот самому можно попробовать, возможно, что-то и получится.

Ситуация в Купянске: последние новости