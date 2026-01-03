Перебування там групи росіян добігає завершення: у ЗСУ розкрили, що відбувається в Куп'янську

Попри заяви росіян щодо оточення чи навіть узяття Куп'янська, ситуація для окупантів там дуже погана. Вороже угруповання, що перебуває в місті, немає доступу фактично ні до чого.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що росіяни фактично заблоковані в місті. Їхнє досягнення лише в тому, що вони перебувають у Куп'янську, але зиску з цього не мають жодного.

До теми Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою

У якому становищі росіяни в Куп'янську?

Трегубов зазначив, що росіяни мають зв'язок, якщо мовиться про радіозв'язок. Якщо ж говорити про доступ до постачання, до вивезення поранених, до логістичних операцій, то, звісно, ні. Єдине інколи їм можуть щось закидати через дрони, але вони не завжди можуть підбирати те, що їм скидають дрони.

Там залишається група менша, ніж 100 осіб. Її перебування там добігає завершення. Спроби росіян інфільтрувати додаткові сили в місто чи спроби росіян розблокувати місто взагалі якогось успіху їм не принесли,

– зауважив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил.

Він продовжив, що такі спроби росіян були активними впродовж останніх 2 тижнів – наприкінці грудня. Паралельно з тим вони намагаються тиснути на українські плацдарми на лівому березі річки Оскіл. Без особливого успіху, але там зусилля є, бо там принаймні в них є на що спертися, є якась можливість докладати зусилля.

"Тоді як на північ від міста, швидше погано для них", – наголосив Трегубов.

За його словами, можливості там теж не є такими ефективними.

Як використовується річка Оскіл?

Як зазначив Трегубов, річка Оскіл підмерзає, але для того, щоб крига стала міцною та достатньо надійною, що під неї не провалюватись, то мінусові температури мають триматись кілька днів, особливо на воді, що біжить.

Так, вона покривається кригою, але 3 січня на Харківщині вже пройшов дощ. Не сніг, а дощ, тому температура гуляє,

– підкреслив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил.

Він додав, що чехніку через річку переправляти точно не вдасться, а ось самому можна спробувати, можливо, щось і вийде.

Ситуація в Куп'янську: останні новини