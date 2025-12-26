В Купянске еще скрываются несколько россиян: в "Ахиллесе" рассказали детали зачистки

Ситуация в Купянске остается сложной. Россия направила значительные резервы в город. Сейчас враг пытается штурмовать Купянск и взять выступ на левом берегу реки Оскол.

Задача ВСУ сейчас – не допустить новой попытки оккупации Купянска. Заместитель командира полка 429 БПС "Ахиллес" Олесь Маляревич отметил 24 каналу, что сейчас в городе еще скрывается несколько захватчиков.

Смотрите также Наступательные операции россиян и их попытки прорвать оборону ВСУ: отчет и карты ISW

"Действительно враг тогда зашел достаточно мощно. Те остатки оккупантов, вы видите два таких пятна на карте – это условно может быть несколько человек, которые точно там есть, но их не могут пока обнаружить. Потому что они сидят где-то в подвалах. Продолжается зачистка", – подчеркнул он.

Ситуация в Купянске: смотрите на карте

Тактика врага в Купянске

Олесь Маляревич рассказал, что оккупанты перебросили резервы в Купянск с трех направлений. Это боеспособные российские военные. В частности, "Рубикон" – это элитное подразделение, которому поставили задачу захватить Купянск. Однако Силы обороны делают все, чтобы этого не допустить.

Для врага на войне самыми эффективными средствами остаются дроны. Также они ведут пехотные штурмы, двигаются и закрепляются на тех рубежах, до которых дошли физически. Затем идут дальше.

То есть два года назад было такое, что 100 человек ушло, 10 пришло, следующая сотня, десятка пришла, накопилось 20, потом – 50, двигаются дальше, там два – три остались, но зашли далеко и, можно сказать, что-то оккупировали. Это создавало проблему. Так же и сейчас,

– объяснил военный.

Как погодные условия влияют на фронт?

Заместитель командира полка 429 БПС "Ахиллес" отметил, что и прошлой зимой когда река Оскол замерзала, наши бойцы делали все для того, чтобы она была нестабильна для врага. Есть средства бомбардировки для того, чтобы россияне не могли использовать реку. Поэтому там нет понтонных переправ.

Когда лед такой подвижный, проработанный бомбами нашими, там уже не переправишься. Поэтому они только пехотными подразделениями как-то заходят, но без возможности эвакуации, без нормального снабжения БК. Это сложно, но их никогда это не останавливало,

– добавил Олесь Маляревич.

Что происходит в Купянске?