У Куп'янську ще ховаються кілька росіян: в "Ахіллесі" розповіли деталі зачистки

Ситуація у Куп'янську залишається складною. Росія направила значні резерви у місто. Зараз ворог намагається штурмувати Куп'янськ та взяти виступ на лівому березі річки Оскіл.

Завдання ЗСУ зараз – не допустити нової спроби окупації Куп'янська. Заступник командира полку 429 БПС "Ахіллес" Олесь Маляревич зауважив 24 Каналу, що зараз у місті ще ховається кілька загарбників.

"Дійсно ворог тоді зайшов достатньо потужно. Ті залишки окупантів, ви бачите дві такі плями на карті – це умовно може бути декілька осіб, які точно там є, але їх не можуть поки що виявити. Тому що вони сидять десь у підвалах. Триває зачистка", – підкреслив він.

Ситуація у Куп'янську: дивіться на карті

Тактика ворога у Куп'янську

Олесь Маляревич розповів, що окупанти перекинули резерви у Куп’янськ з трьох напрямків. Це боєздатні російські військові. Зокрема, "Рубікон" – це елітний підрозділ, якому поставили завдання захопити Куп'янськ. Однак Сили оборони роблять усе, щоб цього не допустити.

Для ворога на війні найефективнішими засобами залишаються дрони. Також вони ведуть піхотні штурми, рухаються і закріпляються на тих рубежах, до яких дійшли фізично. Потім йдуть далі.

Тобто два роки тому було таке, що 100 людей пішло, 10 прийшло, наступна сотня, десятка прийшла, накопичилось 20, потім – 50, рухаються далі, там два – три залишилися, але зайшли далеко і, можна сказати, щось окупували. Це створювало проблему. Так само і зараз,

– пояснив військовий.

Як погодні умови впливають на фронт?

Заступник командира полку 429 БПС "Ахіллес" зазначив, що і минулої зими коли річка Оскіл замерзала, наші бійці робили все для того, щоб вона була нестабільна для ворога. Є засоби бомбардування для того, щоб росіяни не могли використовувати річку. Тому там немає понтонних переправ.

Коли лід такий рухливий, пропрацьований бомбами нашими, там вже не переправишся. Тому вони тільки піхотними підрозділами якось заходять, але без можливості евакуації, без нормального постачання БК. Це складно, але їх ніколи це не зупиняло,

– додав Олесь Маляревич.

Що відбувається в Куп'янську?