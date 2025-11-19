У нас есть важные достижения, – военный о ситуации в районе Купянска

Силы обороны Украины имеют успехи на Купянском направлении. Там удалось провести важнейшую операцию.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что в последнее время Силы обороны имели важные достижения на Купянском направлении. Военные делают все возможное и невозможное, чтобы сдерживать врага.

Какова ситуация на Харьковщине?

Как отметил военный, важно, что Силы обороны продолжают сдерживать врага на левобережном плацдарме от реки Оскол. Оккупанты всячески давят на логистику. Были дни, когда в район переправ прилетало по 40 КАБов. Постоянно идут обстрелы ракетами и беспилотниками.

В самом Купянске также были успехи. Силы обороны зачистили северо-западные окраины города. Также оккупанты были блокированы на северной окраине.

Силы обороны дошли до реки Оскол. Таким образом инфильтрация противника в город максимально усложнилась. А кое-где стала невозможной. Ведем активные мероприятия, чтобы выбить ДРГ врага, которые остаются в некоторых районах города. Но ни одним районом противник не владеет. Верю в успех. Верю, что Купянск останется под сине-желтым флагом,

– сказал Федоренко.

В Волчанске продолжаются активные боевые действия. После удара Сил обороны Украины по дамбе на территории России ситуация для врага ухудшилась. Но значительное количество сил и средств все равно дает возможность врагу атаковать.

Силы обороны делают иногда невозможное, чтобы у врага не было стремительного продвижения. Стараемся максимально беречь как позиции, так и нашу землю. Но в приоритете человеческая жизнь,

– подчеркнул военный.

