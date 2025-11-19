У нас є важливі здобутки, – військовий про ситуацію в районі Куп'янська

Сили оборони України мають успіхи на Куп'янському напрямку. Там вдалося провести низку важливих операцій.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що упродовж останнього часу Сили оборони мали важливі здобутки на Куп'янському напрямку. Військові роблять усе можливе та неможливе, щоб стримувати ворога.

Яка ситуація на Харківщині?

Як наголосив військовий, важливо, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на лівобережному плацдармі від річки Оскіл. Окупанти всіляко тиснуть на логістику. Були дні, коли в район переправ прилітало по 40 КАБів. Постійно йдуть обстріли ракетами та безпілотниками.

У самому Куп'янську також були успіхи. Сили оборони зачистили північно-західні околиці міста. Також окупанти були блоковані на північній околиці.

Сили оборони дійшли до річки Оскіл. Таким чином інфільтрація противника до міста максимально ускладнилась. А подекуди стала неможливою. Ведемо активні заходи, щоб вибити ДРГ ворога, які залишаються в деяких районах міста. Але жодним районом противник не володіє. Вірю в успіх. Вірю, що Куп'янськ залишиться під синьо-жовтим стягом,

– сказав Федоренко.

Бої на Харківщині: дивіться карту бойових дій

У Вовчанську тривають активні бойові дії. Після удару Сил оборони України по дамбі на території Росії ситуація для ворога погіршилася. Але значна кількість сил та засобів все одно дає можливість ворогу атакувати.

Сили оборони роблять подекуди неможливе, щоб у ворога не було стрімкого просування. Стараємося максимально берегти як позиції, так і нашу землю. Але в пріоритеті людське життя,

– наголосив військовий.

Ситуація в Куп'янську: коротко