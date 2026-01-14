Враг пользуется непогодой для продвижения, впрочем Силы обороны имеют успехи: карта фронта от ISW

Российская армия продолжает оказывать интенсивное давление вдоль всей линии фронта. На отдельных участках противнику удается достичь успеха, впрочем, эти продвижения носят достаточно неустойчивый характер.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали операции россиян и зафиксировали, что подавляющее большинство штурмов завершается для оккупантов неудачами, пишет 24 Канал.

Какова сейчас ситуация на фронте?

Неудачные вражеские штурмы 12 и 13 января наблюдались к северу от города Сумы вблизи Кондратовки, Юнаковки и Грабовского. По данным российских милблогеров, российская армия уже несколько дней пытается создать еще одну "горячую точку" в Сумской области, подобную недавним атакам вблизи Грабовского.



Ситуация на Сумщине / Карта ISW

Также российские войска предприняли несколько попыток наступления на северо-востоке от Харькова, в частности в районах Волчанска, Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов, Прилипки и Дегтярного, а также в направлениях Круглого, Терновой и Графского. В то же время российские военкоры утверждают, что Силы обороны контратаковали к югу от Волчанска и вблизи Лимана.

Штурмовые действия врага были зафиксированы и на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Амбарного, Мелового и Хатнего, а также в направлении Обуховки. Впрочем, значительных продвижений не было осуществлено.

На Купянском направлении противник пытается форсировать реку Оскол, нанося удары по переправам, однако Силы обороны успешно ломают его планы. Украинский командир, который работал на этом направлении фронта сообщил, что украинские войска захватили тактическую инициативу и удерживают плацдарм на восточном (левом) берегу реки Оскол. Также украинцы успешно удерживают вражеские подразделения вблизи Голубовки, ограничивая попытки российского проникновения на правый (западный) берег Купянска.

В то же время из-за значительного ухудшения погодных условий россияне несут значительные потери в личном составе и технике в попытках осуществить переправу.

По данным российского милблогера, кремлевские войска вошли в Подол со стороны Синьковки во время недавней миссии по инфильтрации.



Боевые действия вблизи реки Оскол / Карта ISW

Также оккупанты атаковали и вблизи самого Купянска, в направлении Мирового, Подола, Петропавловки, Песчаного и Куриловки. Впрочем кремлевские военные признали, что украинские подразделения освободили Куриловку (на юго-восток от Купянска) и Кучеровку (на восток от Купянска), контролируют большую часть Петропавловки и продвинулись в западном и восточном Подолье (оба к востоку от Купянска).

В то же время аналитики фиксируют незначительные успехи россиян на направлении Боровая. Противник продвинулся на восток от Новой Кругляковки.

13 января российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. По геолокационным данным стало известно, что враг атаковал на левом берегу реки Северский Донец на юго-запад от Дробышево. Российские блогеры говорят, что их войска незначительно продвинулись вдоль трассы Т-0514 к югу от Лимана и продвинулись на юго-запад от Ставок, в центральной части Закитного, к северу от Пазена и на юго-востоке Никифоровки.

Россияне в этом районе используют тактику инфильтрации небольшими группами для атак вблизи Резниковки и в направлении Николаевки и Рай-Александровки. Российские войска перекрывают украинские логистические операции с помощью беспилотников, а также используют неблагоприятные погодные условия для продвижения.



Какова ситуация на Славянском направлении / Карта ISW

Геолокационные видеозаписи подтверждают, что 12 января Силы обороны подняли украинский флаг в центре Майского (к северу от Константиновки). В то же время российские войска недавно продвинулись на юго-восток Константиновки.

Враг атаковал возле самой Константиновки, в районе Маркового, Майского, Веролюбовка, Приволье, Ступочок, Александро-Шултино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, Бересток, Яблоновка, Степановка, Русиный Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.



Карта фронта вблизи Константиновки / ISW

12 и 13 россияне наступали под самым Добропольем, направлении Кучеров Яр, Нового Донбасса, Шахматного и Заповедного. Впрочем прогресса не зафиксировано.

Наступательные операции россияне продолжили и на Покровском направлении, атаковав вблизи Гришиного, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Федоровки, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Молодецкого. Несмотря на интенсивные вражеские удары, украинские военные продолжают удерживать северный Мирноград.

12 и 13 января российские войска продолжали штурмовать украинские позиции вблизи самой Новопавловки и вблизи Филиала, но не продвинулись вперед.

Такие же безуспешные штурмы враг совершил к северо-востоку от Александровки в направлении Ивановки и Вербового.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал вблизи и в пределах Гуляйполя, вблизи Прилук, Оленоконстантиновки, Терноватого, Воздвижевки, Варваровки, Егоровки, Доброполье, Нового Запорожья, Злагоды, Рыбного и Сладкого.

Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в направлении Гуляйполя.

Украинские войска отбили сокращенное механизированное наступление российских войск в Варваровке и уничтожили около 20 российских пехотинцев.

Оккупанты имеют незначительные продвижения в Запорожской области.



Ситуация вблизи Запорожья / Карта ISW

Силы обороны смогли продвинуться на северо-восток от Степногорска (к западу от Орехова). Впрочем геолокационные кадры, опубликованные 13 января, свидетельствуют о том, что и российские войска недавно продвинулись в том же направлении.

12 и 13 января враг атаковал на юго-запад от Орехова вблизи Малых Щербак, Приморского, Степногорска, Лукьяновского, Павловки, Новояковлевки и Магдалиновки.

Вражеские военкоры утверждают, что украинские войска контратаковали из Степногорска. А значительная часть Приморского является спорной "серой зоной".



Как изменилась карта фронта 13 января вблизи Запорожья / Карта ISW

13 января российские войска продолжали ограниченные наземные наступления на Херсонском направлении к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.

Враг несет значительные потери: что известно?