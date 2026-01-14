Ворог користується негодою для просування, втім Сили оборони мають успіхи: карта фронту від ISW

Російська армія продовжує чинити інтенсивний тиск уздовж усієї лінії фронту. На окремих ділянках противнику вдається досягнути успіху, втім ці просування мають досить нестійкий характер.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували операції росіян та зафіксували, що переважна більшість штурмів завершується для окупантів невдачами, пише 24 Канал.

Яка наразі ситуація на фронті?

Невдалі ворожі штурми 12 та 13 січня спостерігались на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки, Юнаківки та Грабовського. За даними російських мілблогерів, російська армія уже декілька днів намагається створити ще одну "гарячу точку" в Сумській області, подібну до нещодавніх атак поблизу Грабовського.



Ситуація на Сумщині / Карта ISW

Також російські війська здійснили декілька спроб наступу на північному сході від Харкова, зокрема в районах Вовчанська, Стариці, Лимана, Вовчанських Хуторів, Прилипки та Дегтярного, а також у напрямках Круглого, Тернової та Графського. Водночас російські воєнкори стверджують, що Сили оборони контратакували на південь від Вовчанська та поблизу Лимана.

Штурмові дії ворога було зафіксовано й на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного, Мілового та Хатнього, а також у напрямку Обухівки. Втім значних просувань не було здійснено.

На Куп'янському напрямку противник намагається форсувати річку Оскіл, завдаючи ударів по переправах, однак Сили оборони успішно ламають його плани. Український командир, який працював на цьому напрямку фронту повідомив, що українські війська захопили тактичну ініціативу та утримують плацдарм на східному (лівому) березі річки Оскіл. Також українці успішно утримують ворожі підрозділи поблизу Голубівки, обмежуючи спроби російського проникнення на правий (західний) берег Куп'янська.

Водночас через значне погіршення погодних умов росіяни зазнають значних втрат в особовому складі та техніці у спробах здійснити переправу.

За даними російського мілблогера, кремлівські війська увійшли до Подолу з боку Синьківки під час нещодавньої місії з інфільтрації.



Бойові дії поблизу річки Оскіл / Карта ISW

Також окупанти атакували й поблизу самого Куп'янська, у напрямку Мирового, Подолу, Петропавлівки, Піщаного та Курилівки. Втім кремлівські воєнкори визнали, що українські підрозділи звільнили Курилівку (на південний схід від Куп'янська) та Кучерівку (на схід від Куп'янська), контролюють більшу частину Петропавлівки та просунулися у західному та східному Поділлі (обидва на схід від Куп'янська).

Водночас аналітики фіксують незначні успіхи росіян на напрямку Борова. Противник просунувся на схід від Нової Кругляківки.

13 січня російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. За геолокаційними даними стало відомо, що ворог атакував на лівому березі річки Сіверський Донець на південний захід від Дробишевого. Російські блогери кажуть, що їхні війська незначно просунулися вздовж траси Т-0514 на південь від Лимана та просунулися на південний захід від Ставок, у центральній частині Закітного, на північ від Пазена та на південному сході Никифорівки.

Росіяни у цьому районі використовують тактику інфільтрації невеликими групами для атак поблизу Різниківки та в напрямку Миколаївки та Рай-Олександрівки. Російські війська перекривають українські логістичні операції за допомогою безпілотників, а також використовують несприятливі погодні умови для просування.



Яка ситуація на Слов'янському напрямку / Карта ISW

Геолокаційні відеозаписи підтверджують, що 12 січня Сили оборони підняли український прапор у центрі Майського (на північ від Костянтинівки). Водночас російські війська нещодавно просунулися на південний схід Костянтинівки.

Ворог атакував біля самої Костянтинівки, в районі Маркового, Майського, Віролюбівки, Привілля, Ступочок, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Бересток, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки й в напрямку Новопавлівки.



Карта фронту поблизу Костянтинівки / ISW

12 та 13 росіяни наступали під самим Добропіллям, напрямку Кучерів Яр, Нового Донбасу, Шахового та Заповідного. Втім прогресу не зафіксовано.

Наступальні операції росіяни продовжили й на Покровському напрямку, атакувавши поблизу Гришиного, Родинського, Білицького, Сухецького, Федорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного та Молодецького. Попри інтенсивні ворожі удари, українські військові продовжують утримувати північний Мирноград.

12 та 13 січня російські війська продовжували штурмувати українські позиції поблизу самої Новопавлівки та поблизу Філії, але не просунулися вперед.

Такі ж безуспішні штурми ворог здійснив на північний схід від Олександрівки у напрямку Іванівки та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував поблизу та в межах Гуляйполя, поблизу Прилук, Оленокостянтинівки, Тернуватого, Воздвижівки, Варварівки, Єгорівки, Добропілля, Нового Запоріжжя, Злагоди, Рибного та Солодкого.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували у напрямку Гуляйполя.

Українські війська відбили скорочений механізований наступ російських військ у Варварівці та знищили близько 20 російських піхотинців.

Окупанти мають незначні просування у Запорізькій області.



Ситуація поблизу Запоріжжя / Карта ISW

Сили оборони змогли просунутись на північний схід від Степногірська (на захід від Оріхова). Втім геолокаційні кадри, опубліковані 13 січня, свідчать про те, що й російські війська нещодавно просунулися у тому ж напрямку.

12 та 13 січня ворог атакував на південний захід від Оріхова поблизу Малих Щербак, Приморського, Степногірська, Лук'янівського, Павлівки, Новояковлівки та Магдалинівки.

Ворожі воєнкори стверджують, що українські війська контратакували зі Степногірська. А значна частина Приморського є спірною "сірою зоною".



Як змінилась карта фронту 13 січня поблизу Запоріжжя / Карта ISW

13 січня російські війська продовжували обмежені наземні наступи на Херсонському напрямку на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.

