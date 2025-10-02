Сотни россиян в котлах: что происходит на Добропольском направлении
- На Добропольском направлении украинская армия освобождает и зачищает населенные пункты от россиян, которые попадают в несколько окружений.
- Линия фронта на этом направлении размыта и хаотична, что создает опасность для украинских военных.
Добропольское направление остается одним из самых горячих на линии боевого соприкосновения. Линия фронта там нечеткая, россияне могут заходить в тыл.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что из-за этого враг попал в несколько окружений. Силы обороны проводят там чистки.
Что происходит на Добропольском направлении?
По словам ведущей, на Добропольском направлении ситуация очень сложная. В то же время украинская армия освобождает и зачищает населенные пункты от россиян.
Если посмотреть на карту, россияне находятся в трех котлах. Там могут быть сотни россиян. Некоторые населенные пункты оси остаются не зачищенными, в некоторых пунктах враг все еще контролирует позиции,
– подчеркнула ведущая.
Кучер добавила, что спецификой этого направления является размытая и хаотичная линия фронта. Для украинских бойцов это опасно: например, пехотинец может находиться на своей позиции и понимать, что где-то в тылу могут быть россияне.
Ситуация на Добропольском направлении: смотрите на карте
Последние новости с Добропольского направления: кратко
Украинские защитники деоккупировали 2,2 квадратных километра территории на Добропольском направлении и рассекли так называемый добропольский выступ.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что россияне допустили ошибку на этом направлении – пытались резко захватить больше территорий. Оккупанты не имели возможностей эффективного закрепления.
Известно, что общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек. Также враг потерял 969 единиц вооружения и военной техники.