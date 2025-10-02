Добропільський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії бойового зіткнення. Лінія фронту там нечітка, росіяни можуть заходити в тил.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що через це ворог потрапив у кілька оточень. Сили оборони проводять там чистки.

Що відбувається на Добропільському напрямку?

За словами ведучої, на Добропільському напрямку ситуація дуже складна. Водночас українська армія звільняє та зачищає населені пункти від росіян.

Якщо подивитись на карту, росіяни перебувають в трьох котлах. Там можуть бути сотні росіян. Деякі населені пункти осі залишаються не зачищеними, в деяких пунктах ворог все ще контролює позиції,

– наголосила вона.

Кучер додала, що специфікою цього напрямку є розмита та хаотична лінія фронту. Для українських бійців це небезпечно – наприклад, піхотинець може перебувати на своїй позиції і розуміти, що десь в тилу можуть бути росіяни.

Ситуація на Добропільському напрямку: дивіться на карті

Останні новини з Добропільського напрямку: коротко