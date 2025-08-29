Журналист Кейлин Робертсон посетил Донецкую область и увидел, какова жизнь людей на этой территории. Также он общался с нашими военными, был в командных пунктах и услышал о ситуации из первых уст.

Как рассказал журналист из Великобритании Кейлин Робертсон в эфире 24 Канала, стратегия Владимира Путина в войне кардинально изменилась. Ситуация на Донбассе отличается от той, которая была еще 6 недель назад в Доброполье.

Какую новую тактику использует Россия на Донбассе?

Главная причина в том, что Путин давит со всех сторон. Российский диктатор встретился с так называемым "главой" оккупированной Херсонщины. Ключевой темой встречи были дороги. Все началось с перекрытия трассы между Николаевом и Херсоном.

"Эта магистраль сейчас заблокирована. Ее постоянно обстреливают FPV-дроны, а на дороге в Константиновку дроны стояли вдоль всего пути. Повсюду горящие автомобили. Такая же ситуация между Краматорском и Добропольем", – вспомнил Кейлин Робертсон.

Обратите внимание! Местные власти Херсонщины призывает людей по возможности не пользоваться трассой Херсон – Николаев. Россияне усилили обстрелы этой дороги с дронов.

Российская армия решила, что не может штурмовать города, как в Бахмуте, потому что они укреплены. Оккупанты пытаются "задушить" их, перекрыв поставки в Херсон, Константиновки, Краматорска, чтобы гражданские не могли въехать или выехать, чтобы остановить поставки еды, воды, гуманитарной помощи.

Это еще одна жестокая тактика. Ситуация на Донбассе обостряется очень стремительно. Россияне в отчаянии, пытаясь изолировать территории и сделать жизнь там невыносимой. Но украинские военные сохраняют боевой дух,

– отметил журналист из Великобритании.

Наши защитники уверены, что смогут держать позиции как можно дольше. Тактика действительно изменилась и сейчас все зависит от FPV-дронов. Их сложно заглушить, они ждут на обочинах и атакуют. Путин делает все, чтобы полностью изолировать города.

Враг знает, что как только почва размокнет, то продвигаться будет труднее. Но благодаря дронам все по-другому. Они полностью блокируют города, теперь нет одной четкой линии фронта на земле. Ведь появилась еще вторая линия, которая проходит в 40 километрах от передовой. Каждые 30 секунд звучит артиллерия.

"Линия фронта по всей Украине. Она повсюду. Это кофейня во Львове и бункер в Краматорске. Где бы ты ни был – россияне хотят, чтобы ты не мог чувствовать себя в безопасности", – подытожил Кейлин Робертсон.

Какова сейчас жизнь в Донецкой области?