Журналіст Кейлін Робертсон відвідав Донеччину й побачив, яким є життя людей на цій території. Також він спілкувався з нашими військовими, був у командних пунктах і почув про ситуацію з перших вуст.

Як розповів журналіст з Великої Британії Кейлін Робертсон в ефірі 24 Каналу, стратегія Володимира Путіна у війні кардинально змінилася. Ситуація на Донбасі відрізняється від тієї, яка була ще 6 тижнів тому у Добропіллі.

Дивіться також ЗСУ мали просування на 2 напрямках, росіяни – на одному: огляд фронту та карти від ISW

Яку нову тактику використовує Росія на Донбасі?

Головна причина в тому, що Путін тисне з усіх боків. Російський диктатор зустрівся з так званим "головою" окупованої Херсонщини. Ключовою темою зустрічі були дороги. Все почалося з перекриття траси між Миколаєвом та Херсоном.

"Ця магістраль зараз заблокована. Її постійно обстрілюють FPV-дрони, а на дорозі до Костянтинівки дрони стояли вздовж всього шляху. Повсюди палаючі автомобілі. Така сама ситуація між Краматорськом і Добропіллям", – пригадав Кейлін Робертсон.

Зверніть увагу! Місцева влада Херсонщини закликає людей за можливості не користуватися трасою Херсон – Миколаїв. Росіяни посилили обстріли цієї дороги з дронів.

Російська армія вирішила, що не може штурмувати міста, як у Бахмуті, бо вони укріплені. Окупанти намагаються "задушити" їх, перекривши постачання до Херсона, Костянтинівки, Краматорська, щоб цивільні не могли в'їхати чи виїхати, щоб зупинити постачання їжі, води, гуманітарної допомоги.

Це ще одна жорстока тактика. Ситуація на Донбасі загострюється дуже стрімко. Росіяни у відчаї, намагаючись ізолювати території та зробити життям там нестерпним. Але українські військові зберігають бойовий дух,

– наголосив журналіст з Великої Британії.

Наші захисники впевнені, що зможуть тримати позиції якомога довше. Тактика справді змінилася і зараз все залежить від FPV-дронів. Їх складно заглушити, вони чекають на узбіччях і атакують. Путін робить все, щоб повністю ізолювати міста.

Ворог знає, що як тільки ґрунт розмокне, то просуватися буде важче. Але завдяки дронам все по-іншому. Вони повністю блокують міста, тепер немає однієї чіткої лінії фронту на землі. Адже з'явилася ще друга лінія, яка проходить за 40 кілометрів від передової. Кожні 30 секунд звучить артилерія.

"Лінія фронту по всій Україні. Вона всюди. Це кав'ярня у Львові й бункер у Краматорську. Де б ти не був – росіяни хочуть, щоб ти не міг почуватися у безпеці", – підсумував Кейлін Робертсон.

Яким зараз є життя на Донеччині?