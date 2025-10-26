У российской армии иссякли силы действовать дальше, – британский полковник
- Российской армии не удается достичь значительных успехов на фронте, а ее силы исчерпываются.
- Британский полковник Гэмиш де Бреттон-Гордон оценил ситуацию на фронте.
Российские оккупанты продолжают наступать на фронте. Однако в целом ситуация выглядит патовой.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, россиянам не удается достичь значительных успехов на линии фронта. Они медленно продвигаются, теряя значительное количество личного состава.
Что происходит на фронте?
По словам британского военного в отставке, Силам обороны Украины удается сдерживать оккупантов на фронте. Больше всего сил враг сосредоточил именно на Покровском направлении, где сложная ситуация.
При этом оккупанты продолжают нести большие потери каждый день. И это влияет на российскую армию.
Фактически мы в тупике. Я бы это так сказал. Мы уже говорили, что российская армия достигла кульминации. У них исчерпались возможности действовать дальше,
– отметил Гэмиш де Бреттон-Гордон.
Он надеется, что ситуация на фронте и дальнейшие удары по российской нефтяной отрасли заставят Путина пойти на адекватные мирные переговоры.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 26 октября Россия потеряла более 1 миллиона 136 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11291 российский танк, 23477 боевых бронированных машин, 34002 артиллерийские системы и т.п.
- Известно, что в Покровске находятся около 200 российских оккупантов. Украинские военные пытаются стабилизировать ситуацию.
- Также ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища. Это подтвердил командующий СБС Роберт Бровди "Мадьяр".