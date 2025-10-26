У російської армії вичерпалися сили діяти далі, – британський полковник
- Російській армії не вдається досягти значних успіхів на фронті, а її сили вичерпуються.
- Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон оцінив ситуацію на фронті.
Російські окупанти продовжують наступати на фронті. Однак загалом ситуація виглядає патовою.
Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, росіянам не вдається досягти значних успіхів на лінії фронту. Вони повільно просуваються, втрачаючи значну кількість особового складу.
До теми Генштаб назвав, скільки російських військових перебувають у Покровську
Що відбувається на фронті?
За словами британського військового у відставці, Силам оборони України вдається стримувати окупантів на фронті. Найбільше сил ворог зосередив саме на Покровському напрямку, де складна ситуація.
При цьому окупанти продовжують зазнавати великих втрат кожного дня. І це впливає на російську армію.
Фактично ми в глухому куті. Я б це так сказав. Ми вже говорили, що російська армія досягла кульмінації. У них вичерпалися можливості діяти далі,
– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.
Він сподівається, що ситуація на фронті та подальші удари по російській нафтові галузі змусять Путіна піти на адекватні мирні переговори.
Ситуація на фронті: коротко
- Станом на 26 жовтня Росія втратила понад 1 мільйон 136 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11291 російський танк, 23477 бойових броньованих машин, 34002 артилерійські системи тощо.
- Наразі відомо, що в Покровську перебувають близько 200 російських окупантів. Українські військові намагаються стабілізувати ситуацію.
- Також ЗСУ завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища. Це підтвердив командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".