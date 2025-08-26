Владимир Зеленский провел совещание с военными по ситуации на фронте и в приграничье. В частности, внимание уделили Донецкой области и Запорожью.

Об этом во вторник, 26 августа, сообщил украинский президент, передает 24 Канал. Речь шла также о создании резервов и работе с партнерами по безопасности гарантий.

Что известно о совещании с военными?

По словам Зеленского, на совещании подробно обсудили ключевые потребности каждого направления и подразделений. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны.

Конечно, должное внимание уделяем Донецкой области и Запорожью. Обсудили потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений,

– отметил президент.

Также Зеленский добавил, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно украинские подразделения. Он отметил 225-й штурмовой полк, 71-ю отдельную егерскую бригаду и подразделения ССО.

Зеленский провел совещание с военными: смотрите фото

Кроме того, был доклад о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих: Европа, США и тому подобное. Президент анонсировал соответствующие встречи и рабочие контакты в течение недели. "Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время", – говорится в заявлении.

Что известно о ситуации на фронте?